Matteo Messina Denaro era il medico Francesco Averna: il finto profilo social su Facebook e Instagram del boss

Il boss Matteo Messina Denaro aveva un account su Facebook e uno su Instagram, entrambi con un nome inventato di sana pianta. Il superlatitante si spacciava sui social come Francesco Averna, medico laureato alla Bocconi di Milano e residente in Sicilia. È un’altra delle scoperte fatte dai carabinieri del Ros e dalla procura di Palermo dopo l’arresto del boss, avvenuta il 16 gennaio 2023.

Nel corso della sua trentennale latitanza Matteo Messina Denaro ha vissuto alla luce del sole senza destare sospetti, usando false identità, complicità e accortezze varie.

Da quanto emerso recentemente, di questa sua vita facevano parte anche i social network. Il superlatitante era attivo sia su Facebook che su Instagram, ovviamente con un nome falso, uno dei tanti.

Come riporta Repubblica, il boss di Cosa Nostra appariva sui social come il dottor Francesco Averna, “medico chirurgo, laureato all’Università Bocconi di Milano, single”. Come foto del profilo aveva messo un cagnolino con un fazzoletto al collo.

Su Facebook Francesco Averna aveva solo cinque amici: quattro giovani donne, tre delle quali del paese dove viveva, Campobello di Mazara, e un negozio di abbigliamento sportivo di Partanna.

Su Instagram invece Messina Denaro seguiva 447 profili e aveva 63 follower, tra cui diversi commercianti di Campobello di Mazara.

Da quanto emerso dalle indagini, il superlatitante era molto attivo sui due social: non postava nulla, ma usava frequentemente la messaggistica privata.

Le indagini sulla latitanza

Con la scoperta dei profili social usati da Matteo Messina Denaro si aggiunge un nuovo tassello nelle indagini della procura di Palermo sulla lunga latitanza del boss mafioso, catturato a Palermo il 16 gennaio 2023 dopo quasi trent’anni di latitanza.

Una lunga e complessa indagine che punta a svelare l’estesa rete di complicità e protezioni che hanno consentito al boss di sfuggire alla cattura per anni e anni.

L’inchiesta ha finora portato all’arresto di 14 persone (tra cui la sorella Rosalia), 4 delle quali sono già state condannate.

Le indagini proseguono, compresa l’analisi dell’attività sui social di Messina Denaro, usati soprattutto come canali di comunicazione riservata. Già nel 2013 le ricerche avevano portato gli investigatori sulla pista di Facebook, dove si sospettava che il boss comunicasse con la sorella Anna Patrizia.