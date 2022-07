Youtuber di Minecraft morto a 23 anni di cancro, chi era "Technoblade": il video d'addio

“Sono Technoblade se vedete questo messaggio vuol dire che sono morto” comincia così l’ultimo video di Alex, youtuber americano di 23 anni campione del videogioco Minecraft noto in tutto il mondo con il suo nickname. Sul suo canale Youtube da 11 milioni di iscritti ha mandato un messaggio di addio ai suoi follower. L’influencer era malato di cancro da un anno. La clip di 6 minuti dal titolo “so long nerd” (tradotto in “addio nerd”) è stata pubblicata dal padre che appare in video profondamente commosso per raccontare le sue ultime ore.

Il video di addio

“Grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti negli anni. Se avessi altre 100 vite, penso che sceglierei Technoblade ogni singola volta, perché questi sono stati gli anni più felici della mia vita” dice nel video lo youtuber con un misto di ironia e tristezza.

La clip nella quale Alex rivela per la prima volta la sua identità, soltanto nelle prime ore dalla sua pubblicazione ha raccolto oltre 21 milioni di visualizzazioni ed è stata sommersa dai commenti e omaggi da fan e youtuber di tutto il mondo.

“Scusatemi se vi ho venduto così tante cose nell’ultimo anno, ma almeno così i miei fratelli potranno andare al college – scherza Alex riferendosi al merchandising – Sempre che lo vogliano, perché non voglio mettergli addosso nessuna di quelle pressioni da Mio fratello morto vuole che faccia questo”.

La malattia

Un anno fa aveva scoperto di essere malato di cancro sentendo forti dolori alle braccia. Pensava fosse l’effetto delle ore passate a giocare, invece aveva un sarcoma, un raro tumore dei tessuti connettivi che colpisce muscoli, cartilagini, vasi sanguigni, nervi e tendini.

Nell’agosto del 2021 Technoblade aveva reso pubblica la sua patologia, aprendo una raccolta fondi per la ricerca sulla malattia di cui soffriva, attraverso la quale aveva raggiunto il mezzo milione di dollari in poco tempo.

“Sembra un po’ fuori luogo – scherzava – ma io sono uno YouTuber che gioca a Minecraft, non mi mostro in camera. Modo in cui, credo, le persone parlano solitamente di cose serie”.

Chi era “Technoblade”

Technoblade, aveva aperto il suo canale youtube nell’ottobre del 2013, con il quale ha raccolto oltre 11,3 milioni di follower e in meno di 10 anni ha totalizzato oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni attraverso i suoi consigli su Minecraft.

Nel video appare il padre che trattenendo a stento le lacrime racconta la genesi, spiegando di aver aiutato il figlio a realizzarlo visto che faceva “fatica a scriverlo a causa della malattia. L’ha concluso e poi se n’è andato. Ha vissuto circa solo altre otto ore“.

“Alex mi manchi” conclude il papà accarezzando il loro cagnolino.