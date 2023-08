WWE a lutto per Bray Wyatt morto in seguito a un infarto: il wrestler se ne va a soli 36 anni

Windham Lawrence Rotunda, universalmente conosciuto come Bray Wyatt, è morto a soli 36 anni. Il noto lottatore di wrestling della WWE (World Wrestling Entertainment) è stato stroncato da un infarto. Da alcuni mesi soffriva di problemi cardiaci dopo essere rimasto contagiato dal Covid-19.

La notizia dell’improvvisa morte di Bray Wyatt è stata inizialmente confermata da un ex collega, l’ex wrestler statunitense Paul Michael Levesque, conosciuto a suo tempo come Triple H.

“Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotunda, noto anche come Bray Wyatt, è morto improvvisamente nella giornata di oggi”.

Così ha scritto Triple H su Twitter, il quale ha chiesto ai fan di rispettare la privacy della famiglia.

Ulteriori dettagli sono poi stati forniti, sempre su Twitter, dal reporter Sean Ross Sapp di Fightful.com.

“Mi è stato dato il permesso di rivelare che all’inizio di quest’anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il Covid e che questo gli aveva provocato un problema cardiaco“.

Ross Sapp ha poi aggiunto che lo stato di salute di Bray Wyatt aveva fatto progressi dopo essersi ammalato.

“Purtroppo però oggi ha avuto un infarto ed è venuto a mancare”, ha concluso il giornalista.

Bray Wyatt è stato campione della WWE nel 2017. Lascia quattro figli: due bambine avute dall’ex moglie Samantha Rotunda e due bambini avuti dall’attuale compagna Jojo Offerman.

Windham Lawrence Rotunda è nato a Brooksville, in Florida, il 23 maggio del 1987. Era un figlio (e nipote) d’arte: sia il nonno BlackJack Mulligan che gli zii e il padre si erano dedicati al wrestling.

Respirando l’aria di famiglia, Bray Wyatt si era appassionato alla disciplina fin da piccolo e aveva esordito giovanissimo.

Il debutto nella Florida Florida Championship Wrestling con il nome di Duke Rotundo.

Nel corso della sua carriera aveva assunto anche altri nomi di battaglia: Axl Mulligan, The Fiend e Husky Harris.

“Ho il cuore spezzato dalla notizia della morte di Bray Wyatt”, ha scritto The Rock su Twitter

“Ha sempre avuto un enorme rispetto e amore per lui e per la famiglia Rotunda. Mi è piaciuta la sua presenza, i promo, il lavoro sul ring e la connessione con l’universo della WWE”.

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023