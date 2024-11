La rivelazione di Mike Tyson dopo il match di boxe contro Jake Paul: "Sono quasi morto". L'annuncio sul ritiro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sconfitto ma soddisfatto, Mike Tyson ha commentato a mente fredda il match perso contro Jake Paul e ha ufficialmente dichiarato che quello è stato il suo ultimo incontro. Iron Mike si ritira e rivela di aver rischiato di morire solo pochi mesi fa.

La rivelazione di Mike Tyson: “Ero quasi morto”

Uno dei pugili più forti e influenti della storia, Mike Tyson ci ha riprovato e ha combattuto per un’ultima volta contro Jake Paul, ex youtuber, attore e ora boxeur professionista. L’esito del match gli è stato ostile ma il 58enne, battuto dal rivale 27enne, si è detto comunque grato.

In un post su X, ha detto addio alla boxe e riavvolto il nastro a quando, nello scorso giugno, si è dovuto sottoporre a otto trasfusioni. “Ho comunque vinto”, dice soddisfatto.

Fonte foto: IPA Un istante del combattimento

“Nessun rimpianto”, il commento al match perso contro Jake Paul

Era uno dei match-show più attesi dell’anno: si è disputato all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, ha fruttato 20 milioni ai partecipanti ma non ha fornito grande spettacolo per i tanti telespettatori.

Mike Tyson l’ha perso contro Jake Paul che ha avuto quindi la meglio sull’ex campione dei pesi massimi. Passerà alla storia come l’ultima volta in cui il pugile di Brooklyn è salito sul ring: “Questa è una di quelle situazioni in cui, pur perdendo, alla fine vinci. Sono grato per ieri sera, nessuno rimpianto”, scrive.

Il pugile conclude poi il post, rivolgendosi ai suoi figli: “Mi hanno visto competere per 8 round fino alla fine con un pugile di talento che ha la metà dei miei anni, davanti ad uno stadio pienissimo: è un’esperienza che nessun uomo ha diritto di pretendere. Grazie”.

I suoi problemi di salute

Il match si sarebbe dovuto tenere lo scorso 20 luglio ma fu rimandato a causa delle precarie condizioni di Tyson. Allora la leggenda della boxe ebbe un malore in volo, successivamente ricondotto a un attacco di ulcera, a due mesi dal fatidico incontro, mentre viaggiava da Miami a Los Angeles.

È lui stesso a farne cenno nel post social rivelando come le sue condizioni fossero davvero critiche.

“A giugno sono quasi morto, ho avuto 8 trasfusioni. Ho perso metà del mio sangue e 13 chili in ospedale, ho dovuto lottare per essere sano e poter combattere “, spiega.

Le critiche al match e l’addio alla boxe

L’incontro, andato in onda su Netflix, ha visto Mike Tyson sconfitto ai punti per decisione unanime dei tre giudici. Quando è sceso dal ring, Iron Mike ha detto che non doveva dimostrare niente a nessuno e che aveva dovuto e voluto farlo solo per sé stesso.

La sua prestazione ha scatenato numerose critiche dei commentatori e degli stessi suoi fan rimasti delusi da uno spettacolo di certo non esaltante.

Una delusione che è stata poi acuita dall’annuncio del suo ritiro: si era infatti paventata l’ipotesi di una nuova sfida e di un nuovo match stavolta contro Logan Paul, il fratello di Jake. Ma Mike Tyson, a 58 anni, ha detto stop e si è ritirato dal pugilato.