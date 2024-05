Malore per Mike Tyson in aereo sul volo da Miami a Los Angeles, soccorso all'atterraggio: come sta l'ex pugile

L’ex pugile Mike Tyson ha accusato un malore in aereo durante un volo che da Miami lo stava portando a Los Angeles, per questo è stato subito soccorso all’atterraggio. Secondo le prime indiscrezioni arrivate ai media americani da un portavoce, ora Iron Mike sarebbe in fase di ripresa. Il campione dei pesi massimi avrebbe accusato capogiri e nausea.

Malore in volo per Mike Tyson, cos’è successo

Mike Tyson, 58 anni, ha accusato un malore mentre si trovava su un aereo in volo da Miami a Los Angeles. Improvvisamente Iron Mike ha sentito capogiri e nausea, per questo sono stati allertati i soccorsi che sono prontamente intervenuti dopo l’atterraggio.

La notizia è subito rimbalzata tra i media internazionali. Avvertiti i primi sintomi, Mike Tyson ha attirato l’attenzione degli assistenti di volo che si sono subito adoperati per chiedere massima riservatezza agli altri passeggeri.

Fonte foto: ANSA L’ex pugile Mike Tyson ha accusato un malore mentre si trovava su un aereo in volo da Miami a Los Angeles ed è stato soccorso all’atterraggio. Secondo le ultime indiscrezioni le sue condizioni sarebbero migliorate

Come riferisce ‘AbcNews’, il personale di bordo del volo 1815 dell’American Airlines ha offerto una prima assistenza al campione dei pesi massimi.

‘Cbs News’ aggiunge che Iron Mike ha cominciato a sentirsi male 30 minuti prima dell’atterraggio. Oltre alle vertigini e alla nausea, Mike Tyson accusava anche un forte mal di testa.

Il soccorso all’atterraggio

Una volta atterrato, scrivono i media statunitensi, Iron Mike è stato soccorso dal personale medico e paramedico, che lo ha assistito per oltre 25 minuti.

Tempestivamente la compagnia aerea ha comunicato agli utenti che a bordo era in corso delle manovre di emergenza: “Si tratta di una persona molto importante, e vogliamo essere sicuri che tutto vada per il meglio”.

Cos’è successo all’ex pugile e come sta: il comunicato

Fortunatamente le condizioni di salute di Mike Tyson sono migliorate. Come comunica il suo entourage a ‘Abc News’, il campione “ha avuto nausea e vertigini a causa di un’ulcera scoppiata 30 minuti prima dell’atterraggio”. L’episodio risale a domenica 26 maggio.

“Il signor Tyson sta benissimo”, scrivono i suoi collaboratori, e la leggenda della boxe “ringrazia il personale medico che era lì per aiutarlo.

Il prossimo combattimento

I fan sono in attesa del 20 luglio, la data in cui si terrà l’incontro tra Mike Tyson e Jake Paul presso l’At&T Stadium, in Texas. Jake Paul è un ex youtuber più giovane di circa 30 anni.

Mike Tyson ha smesso di frequentare il ring a livello professionistico dal 2005, quando ha totalizzato 50 vittorie e solamente 6 sconfitte.