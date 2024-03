Il video dell'allenamento di Mike Tyson che torna sul ring a 58 anni: chi è lo sfidante e quando c'è il match

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mike Tyson, all’età di 58 anni, si prepara per il ritorno sul ring contro Jake Paul, un giovane pugile e youtuber di 27 anni. Con il combattimento è previsto per la prossima estate, Iron Mike ha fatto vedere di fare sul serio pubblicando alcuni video del suo allenamento che sono diventati rapidamente virali. Tyson, con il suo carisma e la sua forza, si sta preparando intensamente per l’incontro, che offre una borsa di circa un miliardo di dollari. Nonostante la differenza di età di 31 anni tra i due, il leggendario pugile dimostra una forma fisica impressionante nei video di allenamento condivisi sui social media e i fan sono impazziti.

Mike Tyson fa ancora paura: la sfida a Jake Paul

Mike Tyson, all’età di 58 anni, si prepara quindi a incrociare i guantoni con Jake Paul, un pugile più giovane di trent’anni. L’incontro è fissato per il 20 luglio all’AT&T Stadium in Texas.

Lo sfidante, ex youtuber e ora pugile, ha un record di 9 vittorie e 1 sconfitta. Tyson non è nuovo ai suoi ritorni spettacolari, avendo già affrontato Roy Jones Jr. nel 2020 in un evento al Staples Center di Los Angeles.

Il ritiro ufficiale di “Iron Mike”, tuttavia, risale al 2005 con un record di 50 vittorie e 6 sconfitte come ex campione indiscusso dei pesi massimi.

Il video dell’allenamento di Mike Tyson, ancora in forma

“You still wanna f**k with me?” dice Mike Tyson nel video diventato virale, domandandosi se il suo avversario sia ancora dell’idea di sfidarlo, dopo aver visto gli allenamenti e il suo stato di forma.

A quattro mesi dall’incontro, Mike Tyson sembra pronto come nei tempi d’oro. Il breve video condiviso su Instagram mostra la sua straordinaria agilità, suscitando ammirazione tra i suoi follower.

“Ha quasi 60 anni ma si muove come se ne avesse 25”, commenta un utente, mentre un altro scherza: “Le persone che conoscono Mike Tyson sanno di non doverlo affrontare nemmeno a 97 anni”.

Chi è Jake Paul, l’avversario di Mike Tyson

Jake Paul, nato nel 1997, è un influencer dai capelli biondi, barba chiara, tatuaggi e fisico allenato. È emerso come uno dei primi creator delle piattaforme social, partendo da Vine nel 2013 e crescendo su YouTube con il fratello Logan, anch’egli famoso.

Nel 2018, ha deciso di entrare nel mondo dei combattimenti. Il 20 luglio affronterà Mike Tyson davanti a 80mila persone, in un evento che sarà trasmesso da Netflix.

Fonte foto: ANSA

Jake Paul, pugile e youtuber, sarà l’avversario di Mike Tyson il 20 luglio

L’incontro con Tyson è certamente il momento più significativo nella carriera pugilistica di Jake Paul, ma non è il primo in cui lo youtuber affronta una vecchia gloria del combattimento.

Sono noti, infatti, i suoi incontri con alcuni lottatori ritirati dall’UFC, il circuito di arti marziali miste. Il primo di questi match è avvenuto nel 2021 contro Ben Askren, un ex campione che è stato battuto da Paul per KO tecnico al primo round.