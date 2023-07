Il wrestler The Undertaker salva la moglie da uno squalo: il video pubblicato sui social diventa virale

Una normale giornata al mare che poteva trasformarsi in un incubo. Sui social sono diventate virali le immagini girate da Michelle McCool, moglie del wrestler The Undertaker, mentre quest’ultimo si posiziona in acqua per separare la donna da una potenziale minaccia vicino alla riva. “Il mio protettore”, dice la McCool mentre riprende l’impresa del marito.

The Undertaker incontra uno squalo, cos’è successo

La coppia si trovava in una località non meglio precisata.

Michelle McCool si trovava sulla spiaggia per leggere un libro, quando – stando alle sue parole – ha notato la presenza di una sagoma nell’acqua.

A quel punto la McCool – racconta – ha mandato un messaggio al marito wrestler, che è subito intervenuto.

Il suo racconto: “Mi stavo semplicemente godendo un libro sulla spiaggia quando ho visto questa ‘vegetazione’ essere molto simile a uno squalo. E lo era! Così ho mandato un messaggio a mio marito”.

Il campione di wrestling si è dunque posizionato tra la moglie e lo squalo per assicurarsi che non si avvicinasse alla donna.

Poco dopo il misterioso visitatore si è allontanato. Il commento di Michelle McCool: “A quanto pare non ero troppo grande per spaventarlo, ma tu lo sei stato”.

L’ipotesi di uno squalo nutrice

Secondo alcuni utenti si sarebbe trattato di uno squalo nutrice, noto agli scienziati come Ginglymostoma cirratum.

Questa specie di squalo viene considerata innocua per l’uomo, anche se nella storia non sono mancati attacchi e morsi.

Secondo l’opuscolo ‘Lesioni da attacco di squalo: epidemiologia e implicazioni per i chirurghi plastici’, la storia dei morsi inferti all’uomo dallo squalo nutrice sarebbero riconducibili, per la maggior parte, a subacquei incauti.

Potrebbe essersi dunque trattato di un falso allarme come recentemente è accaduto a Palinuro, nel Cilento, dove alcuni turisti in escursione sulle acque hanno vissuto attimi di panico dopo aver visto una pinna emergere in superficie.

Lo skipper Ciro Sacco, che si trovava in compagnia dei bagnanti, li ha subito rassicurati: si trattava di un pesce luna.

Chi è The Undertaker

Il nome di battesimo di The Undertaker è Mark William Calaway. Nato a Houston nel 1965, il 22 novembre 2020 ha annunciato il suo ritiro dopo trenta anni di attività.

Nella sua carriera, The Undertaker ha totalizzato 21 vittorie consecutive nella WrestleMania fino al 2014, quando è stato battuto da Brock Lesnar.

Michelle McCool è la sua terza e attuale moglie. I due si sono sposati nel 2010 e nel 2012 è nata la figlia Kaia Faith Calaway.