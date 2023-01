Il wrestler Jay Briscoe morto in un incidente stradale: il campione del mondo aveva solo 38 anni

Dramma nel mondo del wrestling: Jay Briscoe, al secolo Jamin Pugh, tra i veterani della Ring of Honor, è morto nelle scorse ore a soli 38 anni.

Coinvolta nell’incidente anche la figlia del wrestler

Il decesso, come riferito dai media statunitensi, si è consumato in seguito a un fatale incidente stradale che ha coinvolto il lottatore. Nello scontro, verificatosi nel pomeriggio di martedì a Laurel, hanno perso la vita anche altre due persone oltre a Briscoe.

Coinvolta nel tragico incidente anche la figlia del wrestler, la quale figura nel registro dell’ospedale. Dalla struttura sanitaria in cui è ricoverata è definita “paziente pediatrica critica”. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, Briscoe l’aveva accompagnata a una gara di cheerleader.

Fonte foto: Getty

Da sinistra a destra i wrestlers Jay e Mark Briscoe, Jay Lethal, Dalton Castle e Matt Taven

La conferma del decesso di Jay Briscoe

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c’è stato il proprietario della AEW e della ROH Tony Khan. “Purtroppo – ha scritto su Twitter Khan – Jamin Pugh non c’è più. Noto ai fan con il nome di Jay Briscoe, è stato una stella della ROH per oltre 20 anni, dal primo show a oggi. Jay e suo fratello Mark hanno dominato la ROH, regnando come campioni fino a oggi. Faremo tutto ciò che possiamo per aiutare la sua famiglia. Riposa in pace Jamin”.

Tanti anche i colleghi che in queste ore stanno commemorando Briscoe. Triple H, leggenda del ring (14 volte campione del mondo) e oggi vicepresidente della WWE, ha scritto: “Un artista incredibile che ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto il mondo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Jay Briscoe”.

I leggendari fratelli Briscoe

Jay, assieme al fratello Mark, era un mito vivente del wrestling: i Briscoes sono ritenuti uno dei più forti tag team della storia. Hanno ottenuto trionfi in differenti circuiti, quali la NJPW, l’Impact Wrestling, la GCW e la CZW. A ciò si aggiungono 13 regni come campioni di coppia della ROH. Sono stati inseriti anche nella classe inaugurale della ROH Hall of Fame, istituita lo scorso anno.