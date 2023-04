Voci di rottura nel Terzo Polo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda: cosa può succedere tra Italia Viva e Azione

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Cresce la tensione nel Terzo Polo in seguito alla fuga di notizie, secondo le quali Carlo Calenda e Matteo Renzi, rispettivamente leader di Azione e di Italia Viva, sarebbero a un passo dalla rottura. Anche se, per adesso, Calenda smentisce questa ipotesi.

Le voci sulla possibile rottura

Notizie arrivate come un fulmine a ciel sereno dalle agenzie di stampa, che riprendendo fonti autorevoli del partito di Matteo Renzi, annunciano un prossimo divorzio tra il leader di Italia Viva e quello di Azione, Carlo Calenda.

“Calenda e Renzi alla fine non riescono a stare insieme e secondo me si spacca tutto”. Questa una delle frasi incriminate, che hanno dato il via a numerose speculazioni sul futuro del Terzo Polo.

Fonte foto: ANSA I leader di Italia Viva e Azione, Mateo Renzi (sx) e Carlo Calenda

Una rottura che sembrerebbe insanabile, perché frutto di distanze politiche, ideologiche e personali. Ma a stretto giro, da entrambi i partiti sono giunte dichiarazioni di smentita.

La reazione di Carlo Calenda

“Rottura tra me e Renzi? Ma figurarsi!” è la reazione con la quale il leader di Azione ha voluto allontanare le voci di un divorzio all’interno del Terzo Polo.

Ma nonostante le dichiarazioni, le posizioni sembrano davvero distanti, soprattutto dopo un lungo periodo di alti e bassi che hanno forse incrinato qualcosa prima sul rapporto personale e successivamente su quello politico.

Basti pensare alle dichiarazioni rilasciate in seguito alla notizia di Matteo Renzi nuovo direttore de Il Riformista, con Calenda che ha parlato di “conflitti di interessi”, prima di lasciarsi andare a un dubbio provocatorio: “Matteo deve decidere che vuole fare da grande: il giornalista o il politico”.

Ma dalle fila di Italia Viva più di una voce si è alzata in risposta, lasciando intendere che possa esserci un motivo differente dietro l’apparente rottura tra i due.

Una nuova candidatura

Il progetto del Terzo Polo, che nelle idee dei due leader avrebbe dovuto riunire in un unico partito le forze centriste, ha continuato a dichiararsi vivo nonostante il crollo nelle preferenze e i continui screzi tra Calenda e Renzi.

E anche se l’idea di poter creare davvero un unico partito era da tempo saltata, dato che nessuno dei due leader era intenzionato a lasciar inglobare il proprio partito dall’altro (sia per ragioni politiche che economiche), non sono mai mancate le dichiarazioni a favore di una unione mai davvero chiarita nelle sue modalità.

Ma adesso i nodi sembrano venire al pettine, nonostante le dichiarazioni stemperanti di Calenda. Che vengono anche in parte smentite dai renziani, secondo i quali “la vera ragione per cui Calenda è impazzito è che ha capito che qualcuno di noi vuole candidarsi contro di lui”.

Dichiarazioni già smentite dagli esponenti di Azione, che però con molta probabilità serviranno solo a innescare una nuova diatriba tra i due leader.