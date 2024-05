Luigi Di Maio diventa papà, la compagna Alessia D'Alessandro incinta di un maschietto che nascerà in Germania

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro diventeranno presto genitori, con l’ex ministro degli Esteri nel governo di Mario Draghi nonché ex capo del Movimento 5 Stelle che diventerà papà a settembre. Secondo quanto emerge, Di Maio junior nascerà in Germania.

Di Maio diventa papà

Lieta notizia in casa Di Maio, con l’attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo che diventerà papà. Infatti, secondo quanto riferito da Dagospia, la compagna Alessia D’Alessandro è in dolce attesa.

La coppia, che sta insieme da poco più di un anno, accoglierà il nascituro a settembre. Secondo quanto trapelato si tratterebbe di un maschietto.

Baby Di Maio nascerà in Germania

Ma secondo quanto riferito da Adnkronos, il piccolo Di Maio sarà italo-tedesco. I genitori, infatti, avrebbero deciso di farlo nascere in Germania, Paese in cui mamma Alessia vive e lavora da anni.

La 33enne, infatti, da più di un decennio risiede in Germania. L’ex modella, tra l’altro, è figlia di genitori italo-tedeschi.

Chi è Alessia D’Alessandro

Classe 1990, Alessia D’Alessandro è una ex modella. La sua formazione accademica include prestigiose istituzioni come la Sciences Po di Parigi e la Jacobs University Bremen.

In un’intervista a Vanity Fair aveva dichiarato di aver lavorato per la direzione del Consiglio Economico della Cdu, un think tank dove l’industria tedesca ha modo di discutere con i politici di tematiche nazionali e internazionali

La sua strada si è incrociata con quella di Di Maio nel 2018, anno in cui ha anche tentato l’ingresso in politica candidandosi nel collegio di Agropoli-Castellabate, situato nella regione del Salernitano.

La coppia si è conosciuta durante una puntata di Dimartedì su La7. Poi sono stati paparazzati per la prima volta a Venezia un anno fa e poco dopo lei aveva pubblicato una foto sui social che la ritraeva con il politico con una esplicita didascalia: “Innamoratevi”.

Cosa fa oggi Di Maio

Dopo aver lasciato il ministero degli Esteri e la guida del Movimento 5 Stelle, oggi Luigi Di Maio ricopre un ruolo molto importante nell’Ue.

Da alcuni mesi, infatti, è inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico. Una decisione presa dal Borrell che ha sollevato non poche polemiche in Italia, con diversi membri dell’attuale Governo che hanno puntato il dito contro l’incarico dato all’ex 5s.

Come funzionario dell’Ue a livello dirigenziale ( AD14-15), secondo quanto trapela Di Maio guadagnerebbe cifre tra i 13.000 e i 16.000 euro al mese.