Scontro Carlo Cottarelli-Guido Crosetto sulla laurea dopo il grave errore grammaticale: "Non sai scrivere"

Scontro social tra l’economista Carlo Cottarelli e Guido Crosetto in seguito a un post del primo in merito a un intervento di Giorgia Meloni, nel quale ha parlato della laurea incappando però in un errore grammaticale, prontamente sottolineato dal ministro della Difesa.

Il post di Carlo Cottarelli sulla laurea

Scontro social tra l’economista e politico Carlo Cottarelli, ex senatore con il PD, dimessosi in seguito ad alcuni dissensi nei confronti della politica intrapresa da Elly Schlein, e il ministro della Difesa del governo Meloni, Guido Crosetto.

Il diverbio è nato online in seguito a un post pubblicato da Cottarelli, nel quale riprendeva l’intervento della premier a Pescara, durante il quale si è detta “fiera delle sue origini popolari”, affermando di essere stata “chiamata borgatara perché ‘loro’ sono colti”.

Il tweet con il quale Carlo Cottarelli ha concluso lo scontro con Guido Crosetto, nato in seguito a un commento sull’importanza della laurea contenente un errore grammaticale

Cottarelli ha ripreso le parole di Giorgia Meloni, sottolineando di come la premier faccia bene “ad essere orgogliosa di essersi fatta da sé. Ma non è che sei colto non ti sei fatto da te. E ti devi vergognare. Beh, io sono fiero di aver studiato. Non chiamatemi Carlo. Dott. Cottarelli mi sta bene. Una l’aurea C’E’ l’ho”.

La risposta di Guido Crosetto sull’errore grammaticale

L’errore dell’economista ed editorialista, che collabora anche con diversi quotidiani nazionali, non è passato inosservato e, nonostante possa essere imputato anche a una correzione automatica dello smartphone, è stato ripreso dal ministro Guido Crosetto.

“Io no: ho dovuto interrompere l’Università per la morte di mio padre e mi spiace – ha scritto il ministro della Difesa – Forse avrei dovuto recuperare i pochi esami che mancavano con una laurea on line per il”Dott”. Amen. Ma grazie al Classico ed ai molti libri letti ho imparato a scrivere “ce l’ho” e non “c’è l’ho”…”.

Crosetto, che in passato è stato sotto i riflettori proprio per aver affermato di aver conseguito una laurea in Economia e Commercio in realtà mai ottenuta, ha quindi contrattaccato con una stoccata non da poco, alla quale però Cottarelli ha poi risposto.

L’appunto di Carlo Cottarelli dopo la polemica

In seguito alla risposta del ministro Crosetto, Carlo Cottarelli ha voluto chiudere la questione pubblicando un nuovo post sul suo profilo X: “Ieri ho scritto un tweet con un refuso. Per giunta parlando del fatto che avevo la laurea! Che figuraccia!”.

“Però il messaggio del tweet resta valido – continua poi Cottarelli – Sembra che ora ci si debba vergognare di avere studiato. Io invece penso che l’istruzione sia importante (anche l’ortografia)”.