SONDAGGIO - Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, è giusto che i leader di partito si candidino alle Europee?

Manca circa un mese alle elezioni Europee e le liste coi candidati sono state presentate. Spiccano i nomi del generale Roberto Vannacci e della giornalista Lucia Annunziata, così come quello di Ilaria Salis e – a sorpresa – di Vittorio Sgarbi. Ma, più di tutti, a tenere banco nelle ultime settimane sono stati i leader di partito. Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, in tanti hanno deciso di candidarsi all’Europarlamento.

Ciò che è stato criticato, però, è la ferma volontà di – quasi tutti – a non andare a Strasburgo e a Bruxelles.

In sostanza, diversi leader di partito si sono candidati per aumentare il numero dei voti della rispettiva lista: uno specchietto per le allodole, ma alla luce del sole.

Ad eccezione di Matteo Salvini e Giuseppe Conte, quindi di Lega e M5S, i leader candidati sono:

Giorgia Meloni (FdI);

Elly Schlein (Pd);

Antonio Tajani (FI);

Carlo Calenda (Azione);

Matteo Renzi (Stati uniti d’Europa).

Di questi, solo l’ultimo ha annunciato che, se sarà eletto, farà l’eurodeputato.

