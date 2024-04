Giorgia Meloni alla conferenza di Fratelli d'Italia a Pescara, lancia la candidatura alle Europee e attacca

Giorgia Meloni contro le opposizioni e Report, mentre lancia la sua candidatura alle Europee dal palco del convegno di Fratelli d’Italia. A chiudere la conferenza programmatica di Fdi a Pescara è arrivato il discorso della premier che ha annunciato ufficialmente di essere in corsa per il voto di giugno, come capolista in tutte le 5 circoscrizioni europee, senza mancare di lanciare una frecciata alla segretaria Pd, Elly Schlein.

La candidatura alle Europee

Nel suo intervento al termine della due giorni del partito, la presidente del Consiglio ha toccato diversi temi dal superbonus all’ipotesi di Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea, dai migranti al caso del premier albanese Rama contro Report, ma con al centro la sua campagna elettorale per le elezioni europee: “Ho deciso di scendere in campo di scendere in campo per guidare Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo” ha annunciato tra gli applausi.

“Mi sono sempre considerata un soldato e i soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea” ha detto la premier, assicurando che non toglierà “un solo minuto dell’attività del governo per fare campagna elettorale sul mio nome”, per poi dare una stilettata a Elly Schlein: “Siccome non sono la segretaria del Pd penso di poter confidare che il mio partito farà di tutto per darmi una mano”.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni sul palco della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara

“Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo alle europee – ha aggiunto – Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara… Ma io sono fiera di essere una persona del popolo”.

L’attacco a Schlein sui migranti

“Vogliamo mandare la sinistra all’opposizione anche in Europa, come in Italia” ha detto ancora Meloni, sottolineando che “quando diciamo mai con la sinistra non è uno slogan a seconda delle convenienze, come altri hanno fatto, ma della nostra identità. Non ci sono mezze misure, prendere o lasciare”.

Dal palco di Pescara, Giorgia Meloni ha tirato in ballo Elly Schlein anche sul tema dei migranti: “La sinistra non ha alcuna soluzione da proporre sul tema delle migrazioni, o più semplicemente non hanno il coraggio di dire qual è la soluzione per loro, l’accoglienza indiscriminata di chiunque voglia arrivare in Italia, in Europa, con grande soddisfazione di schiavisti e criminali che lucrano sui disperati” ha affermato, chiedendo chiarezza alla segretaria del Pd.

“Ci dicano, in Italia e in Europa dove vogliono stare – è stato l’attacco – ci dicano se vogliono stare con noi dalla parte della legalità e dalla parte di chi combatte i nuovi schiavisti, o se vogliono stare dalla parte dell’immigrazione illegale di massa che fa la fortuna di quelle reti criminali”.

Lo scherzo su Salvini e l’attacco a Report

Il discorso di Meloni era iniziato con il ringraziamento a tutti i leader del centrodestra presenti all’evento, anche al segretario leghista Salvini che invece aveva mandato un videomessaggio: “Grazie a Matteo anche se ci ha preferito il ponte… Scherzo ovviamente, so quanto è importante trovare tempo e dedicarsi alla famiglia” ha detto la premier.

Durante il suo intervento la leader di Fdi ha colto l’occasione per attaccare Report per il suo servizio sull’Albania dopo l’accordo sui migranti. “Aiutatemi a mandare a Edi Rama la nostra solidarietà per venire linciati solo per avere tentato di aiutare la nostra nazione”, ha detto la premier, aggiungendo: “Addirittura Telemeloni, ce l’avete presente no, Telemeloni? Ha confezionato un servizio sull’Albania in cui si dipingeva come un narcostato”.