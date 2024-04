Edi Rama attacca Report dopo la puntata sull'accordo Italia-Albania e telefona al dirigente Rai Paolo Corsini

Il premier albanese Edi Rama si scaglia contro Report per la puntata sull’accordo tra Italia e Albania per i centri dei migranti e chiama la Rai. Il capo del governo di Tirana è tornato ad attaccare la trasmissione di Sigfrido Ranucci alzando i toni con un lungo post sui social. Ma a fare clamore è la telefonata fatta al direttore dell’Approfondimento dell’azienda, Paolo Corsini, proprio in merito al servizio del programma della terza rete.

L’attacco di Edi Rama

“Mia nonna che mi ha insegnato l’italiano mi diceva spesso che errare è umano ma perseverare è diabolico”: inizia così il lungo post con il quale il premier albanese si scaglia contro Report, replicando punto per punto al servizio del programma.

“A ricordarmelo adesso è questo ulteriore passo falso di Report, il cui conduttore clamorosamente persevera con le stesse falsità già contenute nella schifosa puntata sull’Albania“, ha scritto Rama invitando “a non perseverare nell’erroraccio di quella orribile puntata, ma semplicemente di chiudere questa pagina ingloriosa, possibilmente pubblicando anche questo mio piccolo contributo alla salute del Servizio Pubblico italiano”.

Il caso

Nel servizio di Report si sottolinea come uno dei maggiori agevolatori dell’intesa tra Italia e Albania sulla costruzione dei due centri per i migranti sia stato il segretario della presidenza del consiglio albanese, Engjell Agaci, che in passato sarebbe avvocato di alcuni narcotrafficanti albanese in Italia.

“È la calunnia più scandalosa sull’Albania” ha detto il premier Rama in un commento per Shqiptarja.com, uno dei più importanti portali di informazione albanesi, riportato da Repubblica, sottolineando che “un’emittente pagata con le tasse degli italiani si è resa protagonista di un vergognoso episodio di diffamazione nei confronti dell’Albania, così come accadeva negli anni in cui gli albanesi apparivano sui media italiani solo come assassini, trafficanti, prostitute e ladri, e l’Albania veniva presentata come la culla della criminalità in Europa”. Secondo il capo del governo di Tirana, inoltre, la versione di Agaci non sarebbe stata riportata.

La replica di Report

In seguito all’attacco di Rama è arrivata la replica del direttore di Report, Sigfrido Ranucci: “Agaci, segretario generale del Consiglio dei ministri e stretto collaboratore del premier Edi Rama, ha confermato quello che abbiamo detto nei fatti. Nella mail di risposta di Agaci, a cui avevamo chiesto conto di alcuni fatti, lui ha confermato di essere stato il legale di alcuni narcotrafficanti e di aver contribuito, da quando è diventato consulente giuridico di Rama, alla realizzazione del protocollo”.

“Del resto la versione che è stato utilizzato per una consulenza l’ha data il generale Lisi direttamente ai nostri microfoni. Tutto quello che abbiamo detto è sulle carte ed è da fonte documentale“, ha aggiunto il conduttore del programma, annunciando che “domenica Report tornerà sulla vicenda dei migranti”.

La telefonata al dirigente Rai Paolo Corsini

La furia di Rama contro la trasmissione di Rai 3 non si è però fermata all’attacco sui social, ma è arrivata fino ai vertici di Viale Mazzini. In seguito al servizio, il premier albanese ha infatti telefonato al direttore dell’Approfondimento dell’emittente pubblica, Paolo Corsini, già finito nella bufera per il caso di Antonio Scurati.

Una chiamata di cui ha dato conto la stessa Rai in una nota: “Il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini ci ha comunicato di essere stato raggiunto telefonicamente dal Primo Ministro albanese Edi Rama – si legge – In quello che ci viene trasferito come breve e cordiale colloquio il Premier albanese ha preannunciato al direttore l’invio di una lettera con la richiesta di precisazioni e chiarimenti sulla puntata della trasmissione ‘Report'”

“Lettera che è già arrivata e che la Direzione Approfondimento sta trattando come tutte le numerose richieste di precisazione e chiarimento che riceve. Prive di ogni fondamento le ricostruzioni che parlano di ‘telefonata furiosa’” concludo da Viale Mazzini.

“Io non ho chiamato per lamentarmi, io non mi lamento mai” ha detto Edi Rama rispondendo alle domande di Gerardo Greco per Repubblica Tv sulla telefonata a Corsini.

“Io ho chiesto il contatto del direttore, perché è direttore del servizio pubblico di un altro Paese e non so a chi rivolgermi se non a lui” ha aggiunto.

“Se il primo ministro di un paese democratico amico avesse telefonato sarei entusiasta perché vuol dire che la tv albanese è arrivata a un livello che merita una telefonata“, ha aggiunto il premier albanese.

“Non ho telefonato per dire che era un programma schifoso – ha detto ancora Rama – ma ho telefonato per dire ‘voglio che lei sappia che nel servizio pubblico che lei dirige è successo qualcosa cui credo lei debba pensare: non ci è stato dato contraddittorio ed è stato detto che noi non abbiamo risposto'”.