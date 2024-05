Il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano e il ritorno di Gisella Cardia: "L'odio viene da Satana"

Gisella Cardia è tornata sulla collina di Trevignano per riportare un nuovo messaggio della Madonna. La sedicente veggente aveva mancato l’appuntamento del 3 aprile, ma non si era tirata indietro dal mandare un messaggio ai fedeli accorsi al "santuario" con vista sul lago di Bracciano per ricevere un nuovo messaggio dalla Vergine.

A questo giro Gisella Cardia è stata immortalata dalle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’ mentre arriva sul luogo che da anni fa discutere, oggetto anche di un secco "no" da parte delle autorità ecclesiastiche. Poi il momento dell’estasi e la presa della parola, con quel microfono sul quale ha riversato il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano.

Cari figli benedetti, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. Figli, siate sempre luce e sempre nella verità, seguite il santo Vangelo e siate vicini ai sacramenti. Figli, ricordate che non c’è un albero buono che dà frutti cattivi, e non c’è un albero cattivo che dà frutti buoni. Meditate, figli miei. Amori del mio cuore, non abbiate timore. Dove c’è Dio, c’è la verità. La vostra strada sarà stretta, ma piena d’amore del mio Gesù. Abbiate l’amore nel cuore, e non l’odio né l’orgoglio. Questi non vengono da Dio, ma da Satana. Siate uniti, miei figli.

Prima di questa occasione, Gisella Cardia aveva annunciato la volontà di sfidare il vescovo Marco Salvi che ha decretato la non ammissibilità delle presunte apparizioni mariane di Trevignano tra le manifestazioni ritenute sacre. Come già detto, il 3 aprile Gisella Cardia non si è recata presso il luogo così caro ai fedeli, rimandando al 3 maggio, dunque, la sfida alla Santa Sede.