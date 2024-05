Alessandro Cecchi Paone "detto Pavone", il candidato con Renzi e Bonino alle elezioni Europee spiega il caso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro Cecchi Paone “detto Pavone”. No, non si tratta di uno scherzo. Il giornalista che correrà per le prossime elezioni Europee nella lista Stati Uniti d’Europa – unione elettorale formata da Italia Viva di Matteo Renzi, +Europa di Emma Bonino e dal Partito socialista – ha indicato che nella scheda elettorale si potrà anche scrivere “detto Pavone”.

Elezioni Europee, con Renzi e Bonino anche Alessandro Cecchi Paone “detto Pavone”

“Perché sulla scheda ho chiesto di poter scrivere anche ‘detto Pavone’? Perché molti pensano che io sia imparentato con Rita Pavone, nulla di male ma non è vero. E dato che molti avrebbero scritto Pavone, in questo caso non ci saranno problemi”. Questa la spiegazione data dal giornalista candidato nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio1, durante un’ospitata al programma Un Giorno da Pecora.

“Vannacci? Non parlo di persone intollerabili”

Il candidato alle europee per gli Stati Uniti d’Europa, quando gli è stato fatto notare che nella sua stessa circoscrizione si scontrerà, tra gli altri, con Roberto Vannacci, ha tagliato corto.

Fonte foto: ANSA

Nella fattispecie ha dichiarato di non voler nemmeno parlare per un secondo del candidato proposto da Matteo Salvini.

“Non voglio parlare di persone intollerabili, non l’ho mai citato, non ne ho mai parlato e mai lo farò”, le parole di Paone su Vannacci.

Cecchi Paone sulla mancata candidatura di Francesca Pascale

Paone ha anche rilasciato esternazioni sulla mancata candidatura di Francesca Pascale nella sua stessa lista.

“Anche quella era un’idea di Renzi – ha riferito il giornalista -, in questo periodo poi si è un po’ allontanata da questa idea e alla fine ha scelto di non candidarsi”.

Infine gli è stato chiesto se suo marito è nello staff di Forza Italia. Cecchi Paone ha confermato: “Sì, è nello staff della campagna elettorale voluto da Tajani“.

Incalzato dall’intervistatore, ha aggiunto: “Non può votarmi, sta lavorando perché nel centro vada bene Forza Italia. Lui poi vota nel collegio centrale dove segue una candidata di Tajani, non ci sono rischi di conflitto”.