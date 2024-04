Salvini sceglie Vannacci e il generale si scontra con Crosetto: la candidatura spacca Lega e Governo Meloni

Il generale Roberto Vannacci è candidato alle elezioni Europee con la Lega di Matteo Salvini. Una decisione che era nell’aria da mesi, ufficializzata a ridosso della presentazione dei nominativi nelle liste. A giudicare dalle reazioni interne alla Lega e al Governo Meloni il motivo di questo temporeggiamento sembrerebbe essere proprio la notevole spaccatura sull’uomo dell’esercito, sia nel Carroccio sia nel centrodestra, palesata da dichiarazioni autorevoli. Dal governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, passando per il titolare del dicastero della Difesa, Guido Crosetto, che ha commentato ironicamente la parabola di Vannacci. Con la risposta dell’interessato.

Quando ha deciso di candidarsi con la Lega

Il generale Roberto Vannacci ha dichiarato a Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio 1, di aver deciso di candidarsi negli ultimi giorni.

Precisamente, il 22 aprile:

“Intorno al 22 aprile ho scritto un messaggio a Salvini su Whatsapp. Mi ha risposto che era moltocontento della decisione. Ci ho pensato molto, vorrei donare alle miefiglie un’Italia e un’Europa migliore”.

Al Corriere della Sera, inoltre, Matteo Salvini ha messo a confronto la candidatura di Vannacci e quella di Ilaria Salis, senza citarla: “Se qualcuno decide legittimamente di candidare una persona che è in carcere all’estero con accuse pesantissime, perché non dovrebbe chiedere il voto agli italiani anche un uomo che ha servito e difeso l’Italia nel mondo, dall’Iraq all’Afghanistan?”.

Lega spaccata, Fedriga-Centinaio contro Salvini-Vannacci

La Lega, come dimostrano gli ultimi sondaggi, è in fase calante, a distanza siderale da FdI e ormai alle spalle anche di Forza Italia.

La leadership di Matteo Salvini potrebbe essere messa in discussione proprio in caso di flop alle elezioni Europee, e i sentori arrivano proprio dalla spaccatura sul nome di Vannacci, di fatto imposto dal segretario del Carroccio.

Fonte foto: ANSA Il generale Roberto Vannacci, candidato alle elezioni Europee nelle liste della Lega

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, ha già dichiarato proprio a Un giorno da pecora che non voterà per Vannacci: “Spero possa contribuire a fare un buon risultato. Io sono molto contento dei tre candidati proposti dal Friuli-Venezia Giulia. Sono possibili solo tre preferenze”, alludendo al fatto che il suo voto andrà ad Anna Maria Cisint, Stefano Zannier ed Elena Lizzi.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato ed ex ministro dell’Agricoltura, che si è trincerato dietro a un eloquente “no comment”, per poi aggiungere – ripreso da LaPresse – che “ho detto nei giorni scorsi che avrei votato chi si è fatto il mazzo sul territorio e confermo. Per fortuna, ci sono le preferenze e, di conseguenza, si può votare uno come si possono votare tanti altri. E ce ne sono tanti altri validi nel mio partito. La mia posizione non cambia”.

La battuta di Guido Crosetto su Vannacci e l’Esercito

Ma la stoccata più irriverente è arrivata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in passato ha più volte criticato Vannacci per i suoi libri, dimezzandogli anche lo stipendio.

Queste le parole dell’esponente di FdI, rilasciate ad Affari italiani:

“Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’Esercito“.

La replica di Vannacci a Fedriga, Centinaio e Crosetto

Pronta la replica del generale a Fedriga e Centinaio, dicendo che le critiche degli esponenti della Lega “sono problemi loro, io non faccio parte del partito, non ho la tessera e al momento non la prenderò. Lo ha detto anche Salvini, sono un indipendente. Gli faccio tanti auguri e in bocca al lupo“.

Ovviamente non è mancata la risposta al ministro Crosetto: “Con sarcasmo ha detto che sarebbe un bene per l’esercito se venissi eletto? Il sarcasmo lo lascio lui. In ogni caso è una sua opinione, se ritiene che sia così non vorrei deluderlo“.

Vannacci, oltre a spiegare di essere candidato in tutti i collegi “come già annunciato da Salvini” e di immaginare “che da qualche parte sarò capolista“, ha anche dichiarato che ora non lascerà l’Esercito: “Qualora fossi eletto dovrò scegliere se lasciare o mettermi in aspettativa. Se non dovessi essere eletto deciderò”.