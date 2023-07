Violento scontro tra auto e scooter a Ferrara: uomo di 40 anni vola sull'asfalto e muore sul colpo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lo schianto contro un’auto e il volo sull’asfalto: tragico incidente stradale a Ferrara. Un uomo di 40 anni che viaggiava in sella ad uno scooter è morto in seguito allo scontro con un furgoncino. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

Incidente mortale a Ferrara

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 25 luglio a Ferrara, in via Eridano, nella zona nord della città.

Per cause in fase di accertamento, c’è stato uno scontro tra uno scooter di grossa cilindrata e un Fiat Doblò. Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo all’uomo in sella al mezzo a due ruote. La vittima, riporta Ferrara Today, è un uomo di 40 anni residente in città.

La dinamica

Il tragico schianto si è verificato poco prima delle 18 in via Eridano, non lontano dal casello autostradale della A13 Bologna-Padova.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere di Bologna, il 40enne in sella allo scooter stava percorrendo via Eridano in direzione centro quando sarebbe stato colpito lateralmente da un furgoncino che si stava immettendo nella strada da un’altra via.

L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo: il 40enne è stato sbalzato dallo scooter ed è volato sull’asfalto: è morto sul colpo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati il 118 con due ambulanze e l’automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Inutili i tentativi di rianimare il 40enne da parte dei sanitari. Illeso invece, ma in stato di choc, il conducente dell’auto, un uomo di 84 anni residente in provincia.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente al fine di accertare l’esatta dinamica ed individuare eventuali responsabilità.

La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi: complice l’orario di punta, l’incidente ha provocato notevoli disagi al traffico, con code e rallentamenti per oltre un’ora.