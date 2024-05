Violenta lite a Villa Latina (Frosinone): il 42enne Armando Tortolani accoltellato e ucciso, indagini in corso

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Un uomo di 42 anni, Armando Tortolani, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite a Villa Latina, piccolo comune situato in provincia di Frosinone. A scatenare la lite forse dei motivi di gelosia.

Ucciso a coltellate a Frosinone al culmine di una lite

Il 42enne è stato rimasto ucciso dopo essere stato colpito da una o più coltellate all’addome, al culmine di una violenta lite.

L’episodio è accaduto alle 19.30 di domenica 19 maggio a Villa Latina, comune di poco più di mille abitanti della provincia di Frosinone, nel Lazio.

42enne trasportato d’urgenza in ospedale

Soccorso dai sanitari, il 42enne, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, è stato portato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Sora dove è deceduto a causa delle gravissime riferite riportate.

La lite è avvenuta in via Pacitti, a Villa Latina, presso l’abitazione di Tortolani. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto una lite nella mattinata di oggi, domenica 19 maggio, forse per motivi di gelosia, con un altro uomo.

La vicenda sembrava chiarita, ma poi qualcosa è scattato e l’aggressore sarebbe tornato a casa di Tortolani dove sarebbe proseguita la lite, purtroppo conclusasi con una tragedia e la morte dell’uomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’episodio è avvenuto a Villa Latina, in provincia di Frosinone

Fermato un uomo, indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri del reparto operativo di Frosinone e delle compagnie di Cassino e Sora, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto a Villa Latina.

Il Messaggero riferisce che, secondo le prime informazioni, un uomo è stato accompagnato in caserma e interrogato anche se nei suoi confronti non sarebbe stata formulata alcuna accusa.

Verso la persona trattenuta in caserma, infatti, non è stata formalmente accusata di omicidio: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri al fine di stabilire se si tratti o meno dell’aggressore che ha colpito il 42enne Armando Tortolani.

Il sostituto procuratore che segue il caso è Flavio Ricci, mentre le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino.