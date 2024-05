Incornata da una bufala, morta anziana allevatrice di Amaseno (Frosinone): era ricoverata in gravi condizioni

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

È morta l’anziana che, il 27 aprile scorso, nel Comune di Amaseno, in provincia di Frosinone, è stata attaccata da una bufala di sua proprietà. La donna era stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma.

Centrata da una bufala, muore anziana allevatrice

L’allevatrice stava sistemando le bestie nel recinto quando improvvisamente è stata centrata da una delle sue bufale provocandole gravi lesioni al collo ed all’addome.

L’incidente, come spiega l’Ansa è avvenuto nella mattinata di sabato 27 aprile, in località Celma ad Amaseno, in provincia di Frosinone.

La dinamica dell’incidente

Si tratta di uno dei principali poli bufalini del centro Italia nel quale si stima che pascolino circa 14mila bufale a fronte di una popolazione umana di circa 4mila persone e di 250 aziende.

Il prodotto tipico principale è infatti la mozzarella di bufala e ogni anno in luglio si tiene ad Amaseno la “Festa della mozzarella di bufala e dell’agricoltura”.

La donna, come faceva ormai da anni, si era recata nell’area degli abbeveratoi per dare alle bestie acqua e cibo.

La tragedia è avvenuta nel piccolo comune di Amaseno

Ma proprio una delle bufale si è staccata dal branco e si è diretta verso l’anziana 78enne che subito dopo la prima incornata è caduta.

Indagine dei carabinieri in corso

Sull’episodio, riporta l’agenzia Agi, stanno ora indagando la procura di Frosinone e i carabinieri della compagnia di Frosinone.

Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari, allertati dalle grida della donna. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che, vista la gravità della situazione, ha chiesto l’intervento di una eliambulanza.

La paziente è stata trasferita a Roma ed è ricoverata con prognosi riservata all’ospedale San Camillo. Qui è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ma a rendere critica la situazione è stata l’età avanzata della donna.

La donna è infine deceduta all’ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

