Pensionato di Frosinone vince al Superenalotto ma non controlla il biglietto: il gesto in extremis

Non aveva controllato bene il biglietto, per questo un pensionato della provincia di Frosinone è stato contattato in extremis da Sisal e invitato a ritirare la sua vincita al Superenalotto. La cifra, ovviamente, non è esattamente quella che si può trovare nelle tasche dei propri pantaloni. L’uomo aveva giocato nella modalità online, per questo il sistema ha potuto tracciare la sua giocata e risalire a lui, al limite del tempo massimo per poter riscuotere il proprio premio.

Il misterioso vincitore del Superenalotto

Come ricostruisce ‘Sisal’ in un comunicato stampa, il fortunato vincitore aveva vinto con i numeri usciti con l’estrazione n.18 del 2 febbraio 2024. La combinazione vincente era 2, 35, 38, 44, 68, 83, J 50, SS 73, numeri e cifre scelte totalmente a caso e senza ragionamenti scaramantici.

Tuttavia, fino al 15 maggio nessuno si era presentato per riscuotere la somma destinata al vincitore. Una somma, ripetiamo, che farebbe venire il capogiro a chiunque: 128 mila euro.

Fonte foto: ANSA Un pensionato della provincia di Frosinone aveva vinto 128 mila euro al Superenalotto ma non aveva ritirato il premio: aveva letto male il biglietto

Per questo motivo Sisal ha analizzato l’archivio delle vincite non riscosse ed è riuscita a risalire all’identità del fortunato vincitore. Ciò, infatti, è stato possibile grazie alla modalità online di gioco da parte del fortunato, le cui mosse sono sempre tracciate dai sistemi.

Tramite e-mail, notifiche sull’app e telefono, infine, Sisal è riuscita a mettersi in contatto con il titolare della vincita da 128 mila euro, dando finalmente un nome al cliente misterioso.

Frosinone, il pensionato non aveva letto bene il biglietto

Il fortunato vincitore si è infine palesato, nascondendosi dietro il nome di “Cimario“. Come già detto, si tratta di un pensionato della provincia di Frosinone.

Ascoltato da ‘superenalotto.it’, “Cimario” ha raccontato di amare tantissimo i suoi nipoti e di avere tanti hobby, ma di sognare di fare qualche viaggio in più.

Perché tanta attesa prima di palesarsi? “Cimario”, semplicemente, non aveva controllato bene il biglietto con la combinazione fortunata, dunque era tornato alla sua vita di sempre. Quella telefonata da parte di Sisal, inevitabilmente, gli ha cambiato la vita.

“Sognavo tempo di qualità”, parla Cimario

Sul sito ufficiale del servizio Sisal, “Cimario” ha raccontato:

Sognavo di avere il tempo di qualità, un tempo che serve a divertirsi e a godere degli affetti e di cui spesso si può disporre solo quando si è anziani. E i soldi aiutano a realizzare i sogni.

Quindi, ecco il momento in cui la sua esistenza è cambiata per sempre:

Quando pensi alla fortuna pensi di trovare 10 euro nella tasca di un vecchio pantalone e ti senti già felice. Quello che non puoi prevedere, come nel mio caso, è che sia ostinata e che abbia fatto di tutto per raggiungermi.

Recentemente a Napoli sono stati vinti 101 mila euro con una sestina raggiunta con un biglietto di appena 2 euro.