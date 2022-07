Vaiana, muore a 13 anni: era in casa con un'amica. Cosa è successo

Dramma a Vaiano, in provincia di Prato, in Toscana: nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 luglio, una ragazzina di 13 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava in casa assieme a un’amica.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Nazione’, la ragazza era rientrata in casa da poco quando si è sentita male. In quel momento la tredicenne era salita in camera sua, al piano superiore dell’abitazione.

L’amica, rimasta al piano terra, non vedendola più scendere, è salita a controllare dopo averla chiamata invano e l’ha trovata riversa a terra. Immediatamente ha lanciato l’allarme.

Il 118 ha inviato a Vaiano un’ambulanza della Pubblica Assistenza partita da San Paolo. I sanitari, subito resisi conto della gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso. Nel frattempo sono iniziate le manovre di rianimazione, durate oltre un’ora.

La bambina non ha mai ripreso conoscenza in seguito al malore che l’ha colpita in casa. L’elicottero è comunque partito in direzione dell’ospedale di Prato, dove però la tredicenne è arrivata già morta.

Fonte foto: iStock - Murmakova

Le indagini

I Carabinieri si sono attivati per cercare di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte della tredicenne e hanno informato della tragedia il pm di turno.

La malattia della tredicenne

La bambina deceduta in casa a Vaiano era in cura all’ospedale Meyer dove, in tempi recenti, come riferito da ‘La Nazione’, le avevano diagnosticato una miocardite.

‘La Repubblica’ aggiunge ulteriori dettagli: sembra che la giovane avesse accusato in passato problemi di natura cardiaca ma negli ultimi tempi non si erano registrati peggioramenti di alcun tipo. Il malore che ha portato alla morte della tredicenne sarebbe, quindi, arrivato all’improvviso.