Autopsia sulla salma di Martina Fumiatti morta dopo aver mangiato gnocchi, disposti nuovi accertamenti

Sul corpo di Martina Fumiatti verrà eseguita l’autopsia. La decisione arriva dalla Procura della Repubblica di Roma su disposizione del pm Gianfranco Gallo, che intende fare luce sulla morte della piccola di 9 anni deceduta dopo aver consumato un pranzo a base di gnocchi presso il centro commerciale GranRoma. L’esame aiuterà le autorità a stabilire le cause del decesso.

La Procura dispone l’autopsia

Come detto in apertura, la Procura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola Martina Fumiatti, la bambina di 9 anni deceduta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante del centro commerciale GranRoma della Capitale.

Il pm Gianfranco Gallo è al lavoro insieme ai Nas dei carabinieri per far luce sulla vicenda e – scrive Open citando Repubblica – stabilire se ci sono state irregolarità nel trattamento degli allergeni.

La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Martina Fumiatti, la bambina di 9 anni morta a Roma dopo un pranzo a base di gnocchi

Martina era celiaca e allergica al frumento e la madre, al ristorante, aveva ordinato per lei un piatto di gnocchi garantiti come gluten free, usando lo scrupolo di verificare gli ingredienti insieme al personale in servizio.

Il corpo della bambina non era ancora stato tumulato proprio per consentire ulteriori accertamenti che riguardano, oltre all’ultimo pasto, anche la spirometria cui era stata sottoposta Martina alcune ore prima del pranzo.

Il piatto di gnocchi

I fatti risalgono al 5 dicembre. Martina e sua madre Valentina sono andate al ristorante Fantasie di Napoli presso il centro commerciale GranRoma, nel quadrante est della Capitale. La mamma aveva messo il personale al corrente sulla celiachia e l’allergia al frumento della figlia, quindi aveva ordinato un piatto di gnocchi.

Una volta rientrata in casa, però, Martina ha cominciato ad accusare i sintomi di una reazione allergica come vomito, nausea e difficoltà respiratorie. Alle 14:40 i genitori le hanno somministrato il Ventolin, ma le condizioni della piccola non sono migliorate.

La tragica morte di Martina Fumiatti

I sanitari l’hanno trasportata al policlinico Casilino, dove la piccola è arrivata in arresto cardiaco. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione il quadro clinico di Martina si è ulteriormente aggravato. La piccola è stata quindi trasportata d’urgenza al policlinico Gemelli, ma poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Appresa la notizia della tragedia, il titolare del ristorante ha riferito al Corriere della Sera: “Siamo tra i migliori nell’ambito gluten free, abbiamo addirittura due cucine separate per chi ha intolleranze o allergie”. Le indagini, coordinate dal pm Gallo e dai carabinieri, sono ancora in corso.