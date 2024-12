Bimba di 9 anni morta dopo gli gnocchi al ristorante a Roma, malore dopo una reazione allergica al frumento

Una bimba di 9 anni è morta a Roma, dopo avere mangiato al ristorante. La causa del decesso sarebbe una violenta reazione allergica al frumento, scatenata dopo aver mangiato un piatto di gnocchi di patate. La corsa al pronto soccorso del Policlinico Casilino è stata immediata. Poi la piccola è stata trasportata al Gemelli, dove è purtroppo giunta senza vita.

Bimba colta da spasmi dopo il ristorante

La tragedia è avvenuta giovedì 5 dicembre, ma la notizia si è diffusa solo adesso. Quel giorno la bambina era stata sottoposta a una serie di esami, fra i quali anche una spirometria, ovvero un test per valutare la funzionalità respiratoria.

La famiglia si era in seguito recata al ristorante per pranzare, per poi fare ritorno a casa, in via del Fringuello, a Torre Maura.

Fonte foto: ANSA

Lì la bambina ha accusato un malessere con spasmi violenti, nausea, vomito e difficoltà respiratorie, come riporta Rainews.

LaPresse aggiunge che alle 14:40 circa avrebbe lamentato un broncospasmo, così le sarebbe stato somministrato il Ventolin che non avrebbe comunque evitato la perdita di conoscenza: motivo per cui le sarebbe stata iniettata l‘adrenalina.

I genitori hanno chiamato il numero unico delle emergenze e i sanitari del 118 sono arrivati entro breve tempo, rendendosi conto di essere di fronte a un caso di massima gravità.

La piccola è stata trasportata al pronto soccorso più vicino, quello del Policlinico Casilino, dov’è arrivata in arresto cardiaco.

I medici le hanno praticato un massaggio toracico per rianimarla, ma di fronte al precipitare delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento al Gemelli, ma lì la bimba sarebbe giunta già morta.

Allergia al frumento e accertamenti sul locale

La Repubblica informa che il locale romano dove ha pranzato la famiglia verrà sottoposto ad accertamenti. Le autorità puntano a capire se le norme sulla segnalazione degli allergeni nel menu siano state correttamente applicate, o se possa esserci stata qualche mancanza da parte degli esercenti.

Secondo quanto appreso da LaPresse, la bambina era allergica al frumento.

Altri casi

Sempre a Roma, lo scorso 24 ottobre, una turista inglese di 14 anni è morta dopo aver mangiato un dolce in un ristorante. In quel caso, l’allergene letale erano state le arachidi, non dichiarate nel menu. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

A giugno, invece, in due hanno patteggiato un anno di reclusione per la morte di Anna Bellisario, la ragazza di 20 anni morta per shock anafilattico dopo aver consumato in un locale di Milano un tiramisù che avrebbe dovuto essere vegano.

Sarà la magistratura a dover confermare l’ipotesi secondo la quale la bimba di 9 anni morta a Roma giovedì 5 dicembre sarebbe stata uccisa da una reazione allergica, e non da altre cause.