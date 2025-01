Bambina di 3 anni trova una pistola e spara per errore in casa a Gardone Val Trompia, vicino Brescia: è grave

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ferita dal colpo partito da una pistola trovata in casa. La piccola risulta ricoverata e in coma dopo essere stata colpita da un proiettile, maneggiando l’arma del padre a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia.

L’episodio a Gardone Val Trompia

L’episodio è avvenuto intorno alle 16 di mercoledì 1 gennaio: secondo le prime informazioni riferite dal Corriere della Sera, la bambina aveva tra le mani la pistola detenuta legalmente dal padre, presumibilmente trovata nel giardino della villetta dove vive con la famiglia, in via Matteotti, nel centro della cittadina del Bresciano nota per le fabbriche di armi.

Mentre stava maneggiando l’arma, la bimba avrebbe sparato accidentalmente un proiettile, che l’avrebbe colpita gravemente.

Il comune di Gardone Val Trompia, nel Bresciano, dove la bambina è rimasta ferita gravemente dal colpo partito per errore dalla pistola del padre

Le condizioni della bambina

Dopo il disperato allarme lanciato ai soccorsi dai genitori, la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo, dove sarebbe ricoverata in coma, in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica.

Stando a quanto riportato finora, la bambina respirerebbe regolarmente e sarebbe in condizioni stabili, per quanto gravi.

Le indagini sulla pistola

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Gli accertamenti dei militari dell’Arma sono diretti in primo luogo a chiarire dove la bimba abbia trovato la pistola, dove e come l’arma fosse custodita dal padre.

In attesa dell’arrivo della Polizia Scientifica, stando alle prime ricostruzioni, al momento dell’incidente la bambina si sarebbe trovata in stanza insieme alla sorella di cinque anni.

La piccola potrebbe aver trovato l’arma semiautomatica carica perché il giorno prima la famiglia aveva subito un furto.