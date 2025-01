Pedone spagnolo di 61 anni morto a Varese dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un cittadino spagnolo di 61 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Varese, nei pressi di un supermercato Lidl. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da una vettura condotta da una donna che sarebbe rimasta “abbagliata dal sole”. La vittima è stata ricoverata d’urgenza, ma le gravi ferite riportate non gli hanno dato scampo.

L’uomo spagnolo investito a Varese

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi – venerdì 3 dicembre 2025 – intorno alle ore 13:00 su via Carcano a Varese, quartiere Biumo Inferiore, nei pressi di un supermercato Lidl.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, un uomo di 61 anni, cittadino spagnolo, è stato travolto da un’automobile mentre era intento ad attraversare la strada.

La zona di Varese dove un uomo spagnolo è stato investito da un'auto: il pedone è morto una volta arrivato in ospedale

Alla guida della vettura c’era una donna, che si è subito fermata per prestare aiuto, in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Il pedone morto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118, intervenuto con un mezzo di soccorso avanzato e un’ambulanza di base dell’associazione SOS Malnate, e gli agenti del comando di Polizia Locale di Varese.

Le condizioni del 61enne sono da subito apparse molto gravi; l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

La donna alla guida dell’auto, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe non aver visto il pedone attraversare la strada dopo essere rimasta abbagliata dal sole. La conducente è stata comunque indagata per omicidio stradale, come previsto in questi casi.

I pedoni morti nel 2024

Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire ulteriormente le circostanze del decesso, con la Polizia Locale di Varese che ha effettuato tutti i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.

L’uomo morto a Varese rientra quindi nel conteggio dei pedoni morti sulle strade italiane nel 2025, mentre lo scorso anno si è chiuso con 470 decessi, un numero alto sebbene in calo rispetto al 2023 (quando erano morti 485 pedoni).

La Lombardia è però stata la Regione con il maggior numero di pedoni deceduti: 79 nel solo 2024, ben 21 in più del Lazio, seconda Regione per numero di persone investite e uccise in strada. Numeri opposti a quelli dell’anno precedente, quando il Lazio aveva riportato l’infausto numero di 87 vittime tra i pedoni, seguito dalla Lombardia con 58 decessi.