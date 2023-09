Uomo ucciso in un agguato a Tor Bella Monaca in macchina: morto 38enne pregiudicato, ferita la compagna

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Agguato mortale a Tor Bella Monaca, a Roma, dove un uomo di 38 anni è stato ucciso mentre si trovava in macchina con la compagna. La vittima, Daniele Di Giacomo, era un volto noto alle forze dell’ordine, ma non è chiaro quale sia stato il movente dell’omicidio.

Uomo ucciso in un agguato

L’episodio è stato registrato nel pomeriggio di giovedì 14 settembre all’uscita del bar tabacchi al 168 di via Paolo Ferdinando Quaglia, nella zona Casilino. Di Giacomo, noto per furto, furto aggravato, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione, è stato raggiunto da numerosi colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo.

L’omicidio sarebbe avvenuto in pieno stile da agguato, con il killer che secondo le ricostruzioni avrebbe affiancato l’auto del 38enne sparandogli contro. Sulla vettura della vittima sono stati trovati diversi fori di proiettile.

Secondo quanto emerge, il presunto killer sarebbe stato fermato poche ore dopo l’agguato. Alla base dell’omicidio, trapela, potrebbe esserci un regolamento di conti.

Ferita la compagna 26enne

Insieme a Di Giacomo in macchina c’era anche la compagna 26enne, rimasta gravemente ferita nell’agguato.

La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita al policlinico di Tor Vergata a causa di una ferita alla gamba.

Le parole dei testimoni

Diverse le persone che hanno assistito all’agguato mortale. Un uomo, che si trovava in zona, ha raccontato: “Ho visto un uomo sparare contro quell’auto, sei colpi in sequenza, e poi fuggire. Aveva la barba”.

Un altro testimone spiega: “Ero in strada con i miei figli, la gente urlava. Sono stati attimi di terrore. Ma ho capito che cercavano proprio le persone in quell’auto: hanno colpito anche la donna che è stata gambizzata. Io ho cercato di proteggere i miei figli. Qui viviamo così”.

Altri casi a Roma

Si tratta dell’ennesimo caso di violenza nella Capitale, con altri agguati avvenuti nelle ultime ore. Nella giornata di mercoledì 13 settembre un uomo di 32 anni è stato gambizzato a Ponte di Nona, ancora periferia, nella zona est della Capitale. Anche in questo caso l’agguato, non mortale, si è consumato a colpi di arma da fuoco. La vittima è stata raggiunta da un proiettile sparato da una pistola al polpaccio mentre si trovava in via Alberto Luthuli. E’ stato subito trasportato dal 118 al Policlinico Casilino.

Con l’agguato di oggi si torna a sparare a Tor Bella Monaca, una delle piazze di spaccio della Capitale. Lo scorso sabato un’attivista, Maricetta Tirrito coordinatrice di “Laboratorio Una Donna” è stata colpita con una bottiglia lanciatele contro mentre stava pulendo una delle strade interessata dallo spaccio. Un’aggressione seguita a quella al parroco della zona Don Coluccia, da 25 anni impegnato contro criminalità e spaccio di droga, che sfuggì ad un tentativo di investimento sventato da un agente della sua scorta mentre era in corso una marcia per la legalità.