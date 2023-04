Uomo intossicato nell'incendio scoppiato in casa a Trieste: rogo partito dalla cucina poi la corsa in ospedale

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Momenti di paura in un’abitazione a Trieste. Un uomo è stato soccorso nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, per un incendio esploso negli spazi della cucina all’interno di un appartamento. Il malcapitato è stato ricoverato per intossicazione causata dai fumi di combustione.

L’incendio in casa

Lo sfortunato protagonista della vicenda è un uomo residente a Trieste, che si trovava all’interno della propria abitazione in via Caprin, nel rione di San Giacomo, quando un incendio è divampato negli spazi della cucina.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, quando l’uomo si trovava, probabilmente, già a letto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Caprin a Trieste, dove si trova l’abitazione in cui è scoppiato l’incendio

L’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Trieste è stato necessario per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo l’appartamento.

In breve tempo, si è riusciti a domare il rogo che rischiava di carbonizzare l’intera abitazione.

L’arrivo dei soccorsi

Sono stati poi gli stessi vigili ad allertare la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un’ambulanza, che ha prestato primo soccorso all’inquilino dell’appartamento.

Trasportato poi all’ospedale di Cattinara, l’uomo è stato accolto per tutti i controlli del caso e trattato per un’intossicazione causata dall’aver inalato il fumo di combustione prodotto dall’incendio.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, per stabilire quali siano state le cause dell’incidente.

Un altro incendio in 24 ore

Poco più di 24 ore prima, martedì 4 aprile, un preoccupante incendio era divampato in via San Rocco a Cusignana, frazione di Giavera del Montello a Treviso.

A essere colpito, in questo caso, è stato un deposito della Debby Line.

L’azienda, ex Benetton, si occupa della logistica per alcuni marchi dell’abbigliamento.

La nube nera era stata avvistata anche a parecchi chilometri di distanza, con segnalazioni arrivate addirittura da Venezia, Padova e alcune zone del Friuli.