Incendio in via Tramello a Piacenza, trovato un corpo carbonizzato: morto anche un cane, tre portati in salvo

Una casetta prefabbricata prende fuoco a Piacenza e un uomo muore. Il cadavere della vittima è stato ritrovato carbonizzato. L’incendio è divampato nella serata di martedì 4 aprile, nella zona cittadina di via Alessio Tramello.

L’ipotesi cortocircuito e il ritrovamento del cadavere

Una persona (secondo i primi accertamenti un uomo di 50 anni), all’interno della piccola struttura in compagnia di alcuni cani, è stata ritrovata senza vita.

Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Una delle ipotesi è che le fiamme dell’incendio avrebbero avuto origine da un cortocircuito verificatosi all’impianto di riscaldamento, che avrebbe poi preso fuoco.

L’allarme della pattuglia e l’arrivo dei vigili del fuoco

A lanciare l’allarme, attorno alle 21.30, una pattuglia del radiomobile di Piacenza, di passaggio lungo la strada. I carabinieri hanno notato le fiamme divampare dalla casetta, situata in un’area verde, e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate due squadre del 115 che hanno domato l’incendio. Purtroppo, una volta entrati nel capanno, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una persona, ormai senza vita.

Tre cani portati in salvo

All’interno anche i cani, di cui uno morto e 3 portati in salvo. Questi ultimi sono stati presi dai militari e affidati ai volontari di Aisa, intervenuti con un’ambulanza veterinaria. Sul posto anche l’automedica del 118, un’ambulanza della croce rossa e una pattuglia della polizia locale.

Sul luogo della tragedia anche il capitano Giancarmine Carusone, comandante della compagnia dei carabinieri di Piacenza e il sindaco Katia Tarasconi. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo e identificare la vittima.