Incendio nel deposito di camion ad Anagni in località Bassano: fumo nero, appello del sindaco sulle finestre

Una colonna di denso fumo nero si è sprigionata da un deposito di pneumatici e automezzi in fiamme ad Anagni, in località Bassano. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Il sindaco si è rivolto alla cittadinanza chiedendo di tenere chiuse le finestre in via precauzionale.

Incendio ad Anagni

Le fiamme si sono sprigionate alle prime ore del pomeriggio di martedì 4 aprile.

Sul posto, non lontano dall’ex stabilimento Marangoni che si trova nella periferia ovest di Anagni, sono accorsi i vigili del fuoco di Frosinone e di Fiuggi, i carabinieri di Anagni e di Paliano e la protezione civile.

Fonte foto: Tuttocittà L’incendio si è propagato in un deposito sito fra le località Bassano e Pascione, nella periferia ovest di Anagni, approssimativamente nei pressi dell’ex stabilimento Marangoni.

Il rogo è divampato per cause ancora in via di accertamento. Dalle prime informazioni raccolte e riportate dalla testata ‘Anàgnia’ pare che l’incendio sia scoppiato in maniera accidentale.

Nessun danno ma tanta paura

Nessun ferito, ma molti danni e tanta apprensione. All’interno del terreno alcune cataste di pneumatici e alcuni automezzi sono andati completamente distrutti.

Le strade nelle immediate vicinanze sono state interdette al traffico di autoveicoli e pedoni per consentire a vigili del fuoco e carabinieri di operare in sicurezza.

L’alta colonna di fumo, visibile da diversi chilometri di distanza, ha reso acre l’aria nei dintorni.

L’appello del sindaco di Anagni

Il sindaco Daniele Natalia, fra i primi ad accorrere sul posto insieme all’assessore alla Cultura Carlo Marino, durante le operazioni di spegnimento ha pubblicato un post su Facebook per invitare la cittadinanza a non aprire le finestre:

“In Località Bassano si sta propagando un incendio in un locale isolato ove si trovano anche degli automezzi”.

“Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco che stanno monitorando la situazione e stanno procedendo allo spegnimento del fuoco”.

“Precauzionalmente si invitano i cittadini residenti in zona a tenere le finestre chiuse fino al termine delle operazioni ed ulteriori comunicazioni degli organi competenti. Si prega di dare massima diffusione”, conclude il messaggio del sindaco.