Uomo accoltellato all'addome in casa sua a Milano in via Trentacoste, è grave: ex compagna portata in caserma

Un uomo è stato accoltellato a Milano, in un appartamento di via Trentacoste, mentre si trovava in casa con la ex compagna. La donna, 45 anni, è stata portata in caserma dove i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la vicenda. L’uomo, di 50 anni, presenta ferite all’addome ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Le notizie sono ancora in fase di aggiornamento. Un uomo di 50 anni è stato accoltellato mentre si trovava presso la sua abitazione in via Trentacoste, nella zona Ortica di Milano. Secondo le prime indiscrezioni la vittima presenterebbe ferite all’addome e per questo motivo è stato trasportato in codice rosso al Niguarda della città meneghina.

Come riporta l’edizione milanese del ‘Corriere della sera’, in un primo momento le condizioni del 50enne non apparivano gravi, ma durante il trasporto avrebbe perso i sensi.

Nonostante la gravità delle ferite, la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Lo riporta ‘Il Giorno’. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 13:20, come riporta ‘Milano Today’.

I soccorritori accorsi nell’appartamento sono riusciti a stabilizzare l’uomo per poi trasportarlo all’ospedale. Non è dato sapere, per il momento, se l’accoltellamento si sia verificato a seguito di una lite.

L’ex compagna portata in caserma

Dalle prime indiscrezioni viene fuori che mentre l’uomo veniva accoltellato nella sua abitazione, all’interno era presente la ex compagna. La donna, un’italiana, è stata condotta in caserma. I carabinieri sono al lavoro per chiarire tutti i punti della vicenda e per valutare la posizione della 45enne.

Non è dato sapere se nell’appartamento fossero presenti altre persone, né quale sia il racconto fornito dalla donna. Si sa con certezza, per il momento, che l’aggressione si sarebbe consumata all’interno della stessa abitazione.

Il caso di Ischitella

Un caso analogo, anche se nell’episodio di Milano non esiste – al momento – alcun sospetto sulla donna, ha avuto luogo a Ischitella, in provincia di Foggia, il 4 marzo 2024. Vincenzo Silvestri, 60 anni, era stato accoltellato al centro storico con due fendenti che lo avevano attinto al collo e al torace.

L’uomo era morto a seguito delle lesioni e per l’aggressione era stata fermata la compagna, 38 anni, accusata di omicidio volontario.