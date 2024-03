Morto accoltellato a Ischitella, in provincia di Foggia: 60enne ucciso in pieno centro dopo una lite

Un 60enne è stato ucciso a coltellate a Ischitella, in provincia di Foggia, al culmine di una violenta lite per strada. L’uomo sarebbe stato colpito con dei fendenti letali vicino un’abitazione nel centro storico del comune garganico, ma sarebbe morto per dissanguamento in ospedale. L’assassino non sarebbe stato individuato.

L’accoltellamento a Ischitella

Secondo quanto riportato da sito d’informazione locale, FoggiaToday, il 60enne ucciso a Ischitella si chiamava Vincenzo Silvestri e sarebbe stato ucciso in seguito a una violenta lite, avuta con una persona non ancora identificata.

Il delitto si sarebbe verificato intorno alle 18.30 di lunedì 4 marzo, dopo che tra i due è scoppiato la sanguinosa disputa in un vicoletto del centro storico del paese, a pochi passi dalla chiesa del Purgatorio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il comune di Ischitella, nel quale il 60enne Vincenzo Silvestri sarebbe stato ucciso a coltellate

La morte in ospedale nel Foggiano

La vittima sarebbe stata trovata in condizioni disperate nei pressi di un’abitazioni nelle vicinanze. Dopo essere stato soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo, l’uomo è stato trasferito in ospedale.

A causa delle gravi ferite subite, l’uomo sarebbe morto per dissanguamento a breve distanza dal ricovero. Stando alle prime informazioni riferite dalla stampa locale, per Silvestri sarebbe stato letale un fendente ricevuto al torace, che avrebbe reciso un’importante arteria, provocando un’emorragia alla quale i medici non sono riusciti a porre rimedio.

I carabinieri chiamati a indagare sul caso sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e soprattutto per individuare l’autore del delitto.

Accoltellato 15enne a Napoli

Sarebbe ancora ricercato anche l’uomo di circa 50 anni che avrebbe accoltellato un ragazzo alla gola a Napoli.

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio, nei pressi della fermata Montedonzelli della linea 1 della metro, in via Pietro Castellino tra i quartieri partenopei del Vomero e Rione Alto.

L’accoltellamento è avvenuto in un campetto da basket nei pressi della stazione della metropolitana. Il ragazzo ferito si è trascinato in stato di shock fino al vicino negozio di un parrucchiere, lasciando una scia di macchie di sangue sull’asfalto.

Rispetto al 60enne ucciso nel Foggiano, però, questo episodio ha avuto un epilogo diverso: sulle prime il 21enne ha perso molto sangue, ma dopo essere stato soccorso è stato dichiarato fuori pericolo.