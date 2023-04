Un morto dopo il crollo di un garage a New York, almeno 5 feriti: resta la paura, tutto l'edificio è instabile

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico crollo a New York. In pieno centro a Manhattan un garage adibito a parcheggio è crollato causando la morte di un uomo e almeno 5 feriti. Secondo i vigili del fuoco della città statunitense però, il bilancio potrebbe presto aggravarsi. Gli edifici adiacenti sono stati dichiarati pericolanti, e si attendono le verifiche delle autorità.

Il crollo del garage a New York

Lower Manhattan, due passi da Wall Street, pieno centro di New York City, una delle città più grandi e famose degli Stati Uniti.

Durante le ore notturne un boato scuote i ricchi quartieri newyorkesi. Sui social inizia a circolare un video, una donna che fugge urlando ad altri di scappare e un soffitto che crolla.

Fonte foto: ANSA La polizia recinta l’area adiacente all’edificio in cui è avvenuto il crollo

Non solo parti di un edificio, ma anche automobili parcheggiate crollano addosso ad almeno sei persone. ad aver ceduto è infatti un garage adibito a parcheggio.

Vittime e feriti

I soccorritori sono immediatamente arrivati sul posti, assieme alla polizia della città e agli addetti all’edilizia del comune.

Fin dai primi momenti si è capito che sotto alle macerie erano rimaste intrappolate diverse persone. Sono stai immediatamente messi in azione i Digidog, “cani robot” addetti alla ricerca.

la soluzione tecnologica è stata preferita all’impiego di persone o animali addestrati in quanto l’edificio coinvolto nel crollo è stato da subito ritenuto pericolante dalle autorità

Nelle ore successive sono state estratte sei persone dalle macerie. Cinque sarebbero ferite e si troverebbero in vari ospedali della città, ma è già stato ritrovato anche il cadavere di un uomo.

Le cause dell’incidente

L’edificio il cui garage è crollato si trova in una zona centralissima di New York, a pochi passi dal municipio e dalla borsa. Sarebbe di proprietà di una banca, la Abacus Bank, in passato coinvolta in casi di frode finanziaria.

L’area circostante è stata recintata e né passanti né tantomeno le auto possono transitare nelle vicinanze.

Il sindaco in persona ha dichiarato l’edificio pericolante e fatto sgomberare quelli adiacenti per impedire che altre persone rimanessero coinvolte in eventuali crolli ulteriori.

Il commissario di polizia di New York avrebbe poi affermato che le cause dell’incidente sarebbero da ricercare in un crollo strutturale.