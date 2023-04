Crollo all'ultimo piano di un edificio a Genova in zona San Teodoro: mattoni sulle auto, residenti evacuati

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Paura a Genova, dove è crollato parte del tetto di un palazzo nel quartiere di San Teodoro. Mattoni e calcinacci sono caduti in strada, danneggiando alcune auto, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco, l’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale.

Crolla tetto di un palazzo a Genova

Il crollo si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 4 aprile in una palazzina tra via Venezia e via Ratti a Genova, in zona San Teodoro.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, attorno alle 15 c’è stato un boato sentito da numerosi testimoni, quindi la caduta di calcinacci e detriti sulla strada sottostante.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il crollo è avvenuto in un palazzo nel quartiere di San Teodoro

Il crollo è avvenuto nell’appartamento all’ultimo piano dello stabile dove, secondo quanto emerso, erano in corso dei lavori di ristrutturazione. A venire giù è stata una parte del tetto.

Mattoni e calcinacci sulle auto

Il crollo ha provocato una pioggia di calcinacci nella strada sottostante, molti i detriti che sono caduti sulle auto parcheggiate, danneggiandole.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Non risultano persone rimaste ferite nel crollo e nella caduta dei calcinacci.

Residenti evacuati

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha temporaneamente vietato il transito nelle vie attorno all’edificio. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare in via precauzionale l’intera palazzina.

Il condominio è composto da quindici alloggi ma solo una decina risultano abitati. Tutti i residenti sono stati fatti uscire, per loro, in attesa che i vigili del fuoco facciano i controlli necessari, si sta cercando una sistemazione negli hotel della città.

I pompieri sono al lavoro per rimuovere le parti ancora pericolanti ed effettuare i primi rilievi utili a capire cosa abbia provocato il crollo.