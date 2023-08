Un'auto si ribalta sulla A26: conducente in codice rosso, traffico bloccato all'altezza del bivio con la A10

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente in direzione Genova. Sulla A26 un’auto con a bordo una donna di 50 anni si è ribaltata, dopo che la conducente ne ha perso il controllo. Trasportata in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è rimasto bloccato.

La dinamica dell’incidente sulla A26

In un fine settimana da bollino nero sulle strade italiane a causa delle partenze per le località di villeggiatura, un incidente ha bloccato il traffico sulla A26 in direzione Genova.

Attorno alle 16:45 di sabato un’automobile si è ribaltata dopo che la donna di 50 anni che la guidava ne ha perso il controllo, all’altezza della galleria Casa della Volpe.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto dell’autostrada A26 dove si è verificato l’incidente e si sono sviluppate le code

Non è ancora chiara la ragione per cui la vettura si sia capovolta, ma la donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo e ha necessitato dell’ausilio dei vigili del fuoco per uscire.

Le condizioni della conducente

I soccorsi sono arrivati prontamente, sia quelli del 118 con un’automedica e le ambulanze della Croce Rossa e di Misericordia Ponente Soccorso, sia con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Come riporta il sito di informazione locale ‘Genova Today’, i pompieri hanno quindi estratto la conducente dalla macchina ribaltata, per poi affidarla alle cure dei sanitari.

La 50enne alla guida dell’auto capovolta è risultata l’unica persona coinvolta nell’incidente, ma ha comunque necessitato di un ricovero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Ha riportato diverse fratture, tra cui una al setto nasale, e un sospetto trauma alla testa.

Traffico bloccato all’altezza del bivio con la A10

L’incidente sulla A26 è arrivato nelle ultime ore critiche di sabato 5 agosto, unica giornata da bollino nero di questa estate per il traffico sulle strade e autostrade italiane.

Le operazioni di rimozione della vettura dalla carreggiata hanno richiesto diverso tempo. Si è quindi formata una coda in direzione Genova che ha coinvolto anche il bivio per la A10.

Alle 17:50 erano segnalati 5 chilometri di coda, che erano aumentati a 6 alle 18:15. Da quel momento però la situazione ha iniziato a risolversi, e alle 19:20 Autostrade per l’Italia segnalava soltanto 3 chilometri di coda in zona.