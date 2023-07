Incidente a Savona sull'autostrada A10: auto ribaltata e diversi feriti, uno è grave. Code chilometriche

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Grave incidente stradale a Savona sulla complanare dell’autostrada A10, nel pomeriggio di venerdì 21 luglio: un’auto con due occupanti a bordo si è ribaltata per cause sono ancora oggetto di indagine. Gravi ripercussioni nel traffico in entrambi i sensi di marcia e diverse le persone ferite e trasportate in ospedale. Le forze dell’ordine sul posto per chiarire la dinamica dell’incidente.

Auto ribaltata

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18:30 sulla complanare dell’autostrada all’altezza di Savona. Un passeggero dell’auto che si è ribaltata è stato trasportato in ambulanza in codice rosso, mentre altre persone sono state portate in codice giallo all’ospedale San Paolo.

L’emergenza ha richiesto l’intervento dell’automedica del 118, di due ambulanze, dei vigili del fuoco e della polizia stradale.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto sulla complanare dell’A10 presso Savona

In risposta all’emergenza, è stato dispiegato anche l’elisoccorso per fornire un’assistenza più veloce ed efficiente. Fortunatamente, l’intervento del velivolo non si è reso necessario, e l’elicottero è tornato alla sua base.

I soccorsi

L’azione di soccorso è stata tempestiva, con l’automedica del 118 che ha risposto prontamente alla chiamata di aiuto. La situazione richiedeva l’assistenza di due ambulanze, inviate dalla Croce Oro Mare di Albissola e dalla Croce Rossa di Quiliano.

La polizia stradale e i vigili del fuoco sono intervenuti per stabilizzare la zona dell’incidente e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il bilancio

L’incidente ha causato diversi feriti, tra cui uno in modo grave trasportato d’urgenza in ambulanza con codice rosso all’ospedale. La gravità delle sue ferite ha richiesto un intervento immediato e un’attenzione particolare da parte dei soccorritori.

Il sinistro ha avuto un impatto significativo sul traffico della zona. Lunghe code di veicoli si sono formate in entrambe le direzioni dell’autostrada A10.

La situazione è stata particolarmente critica tra Celle Ligure e il bivio A10/Complanare Savona, in direzione Ventimiglia, dove si sono accumulati ben 11 km di coda. Anche in direzione opposta, tra il Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola, si è registrata una coda di 2 km.

Incidente in Sardegna

Nella stessa giornata due donne hanno perso la vita in un violento incidente vicino a Palau, in Sardegna. Lo schianto frontale tra una Lancia e una Toyota ha completamente distrutto le vetture. Le due donne sono morte sul colpo, mentre l’uomo alla guida della Toyota è rimasto ferito. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale accaduto in Italia, dopo il tamponamento a catena sull’autostrada A14 avvenuto il giorno prima.