Muore a 29 anni in un incidente a Marina di Camerota, nel Cilento: auto ribaltata, ferita la fidanzata

Un ragazzo di 29 anni è morto in un incidente stradale a Marina di Camerota, nel Cilento. La vittima, Gerardo Di Maio, si è ribaltato con la sua Smart mentre viaggiava sulla strada che costeggia la spiaggia in località Mingardo, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto. Con lui a bordo dell’auto anche la fidanzata di 34 anni, rimasta ferita ma non in pericolo di vita.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino di sabato 5 agosto sulla SR 562 che collega Marina di Camerota con Palinuro, in provincia di Salerno. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, per cause ancora da accertare, il 29enne avrebbe perso autonomamente il controllo dell’auto urtando i cordoli a bordo strada.

Nell’impatto con i massi frangiflutti posizionati ai margini della carreggiata, tra la spiaggia e l’asfalto, la Smart si è cappottata uccidendo sul colpo il giovane conducente. La fidanzata che viaggiava insieme a lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania per ricevere le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nessun altro veicolo o persona è rimasta coinvolto nell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto di strada nel Cilento tra Marina di Camerota e Palinuro dove è avvenuto l’incidente mortale

I rilievi

Oltre al personale sanitario del 118 sono intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Marina di Camerota che, in collaborazione con il Nucleo Operativo Radiomobile di Sapri, guidata dal capitano Francesco Fedocci, sono a lavoro sui rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica dell’impatto.

La salma del 29enne è stata trasportata nel cimitero di Camerota è stata affidata alla famiglia per la celebrazione delle esequie che si terranno nella giornata di domenica 6 agosto, nella chiesa di Sant’Alfonso a Camerota.

L’incidente mortale sull’A1

Sempre intorno alle 3 del mattino della stessa giornata di sabato 5 agosto un altro incidente stradale ha provocato una vittima sull’autostrada A1, tra Rioveggio e Sasso Marconi.

L’impatto tra un’auto e un mezzo pesante è avvenuto all’interno della galleria “Allocco” all’altezza del chilometro 214, in direzione Bologna, provocando lunghe code fino a 7 chilometri per la chiusura di una corsia sull’A1. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 8.30 del mattino.