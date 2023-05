Ultimo sullo scooter in tre e senza casco a Napoli: bufera sul cantante, l'accusa social del deputato Borrelli

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Bufera social su Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, che è stato immortalato in un video che circola sul web mentre si trovava in scooter tra le strade di Napoli. Il cantante romano, però, non solo non indossava il casco, ma si trovava in sella al mezzo con altre due persone.

Ultimo senza casco sullo scooter

Nel video, che circola da ore sul web ed è rimbalzato più volte su TikTok, si vede il cantante Ultimo girare per le strade di Napoli in sella a uno scooter. Ma il 27enne attira maggiormente l’attenzione nel suo giro per i Quartieri Spagnoli, perché non solo si trova in sella al mezzo con altri due, ma è senza casco.

Le immagini, infatti, parlano chiaro: in tre sullo scooter e tutti e tre senza casco. Video che ha provocato un polverone sul cantante, con il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha puntato il dito contro Moriconi.

L’accusa e la richiesta

Su Facebook, come spesso accade per episodi che vengono registrati nella città di Napoli, a puntare il dito contro Ultimo è stato il citato deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Da lui l’accusa al cantante di aver dato il cattivo esempio.

“Che esempio diamo in questo modo ai giovanissimi? Come gli spieghiamo che il casco va indossato sempre e comunque se uno dei loro idoli si fa beffe delle regole?” le parole di Borrelli che ha poi mandato un chiaro messaggio a Ultimo: “A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia’, chieda scusa pubblicamente al più presto“.

Il deputato ha poi sottolineato che “personaggi pubblici, specie quelli con un pubblico giovane, hanno il dovere morale di essere i primi a dare sempre il buon esempio. Atti del genere non sono tollerabili”.

Ultimo e il legame con Napoli

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ultimo ha svelato di avere un rapporto profondo con la Campania e con la città di Napoli.

Moriconi, infatti, ha sottolineato che la famiglia della madre è campana e che sente un po’ in Napoli la sua seconda città: “Parlo anche un po’ il dialetto. Ho ancora la nonna paterna, Gina: ha 95 anni, abbiamo un bellissimo rapporto”.