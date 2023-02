Sanremo, da Mengoni a Ultimo: nuove rivelazioni sulla classifica. Chi ha vinto per televoto e demoscopica

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 sono arrivate nuove rivelazioni sulla classifica della kermesse musicale in corso al Teatro Ariston.

Sanremo 2023: classifica televoto e giuria demoscopica

Nel corso della conferenza stampa di venerdì 10 febbraio è stato reso noto che, al termine della terza serata del Festival di Sanremo 2023, al primo posto della classifica della giuria demoscopica c’era Marco Mengoni.

Ultimo, invece, è risultato primo nella classifica basata sul televoto.

Fonte foto: ANSA Al primo posto della classifica di Sanremo 2023 basata sui voti del televoto, al termine della terza serata del Festival della Canzone Italiana, c’era Ultimo, secondo nella classifica generale dietro a Marco Mengoni.

Sanremo 2023: la classifica dopo la terza serata del Festival

Al termine della terza serata del Festival di Sanremo 2023 è stata comunicata al Teatro Ariston la classifica generale dei cantanti in gara. La classifica è la seguente:

Marco Mengoni – Due vite Ultimo – Alba Mr. Rain – Supereroi Lazza – Cenere Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Colapesce Dimartino – Splash Elodie – Due Giorgia – Parole dette male Coma_Cose – L’addio Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Modà – Lasciami Paola & Chiara – Furore LDA – Se poi domani Ariete – Mare di guai Articolo 31 – Un bel viaggio Mara Sattei – Duemilaminuti Leo Gassman – Terzo cuore Colla Zio – Non mi va Levante – Vivo Cugini di campagna – Lettera 22 gIANMARIA – Mostro Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse.

“Caso” Mr Rain a Sanremo 2023: cosa può succedere in finale

Nella conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, è stato chiesto anche cosa succederebbe sabato sera se Mr Rain, che si esibisce con un coro di bambini, dovesse arrivare tra i primi 5 e, quindi, dovesse ri-cantare al Teatro Ariston in tarda serata. I bambini, infatti, non possono apparire in diretta televisiva dopo la mezzanotte.

Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha escluso l’ipotesi rvm per l’eventuale seconda esibizione di Mr Rain sul palco del Teatro Ariston, mentre il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha detto a questo proposito: “Stiamo cercando di capire se è possibile una deroga col Ministero del Lavoro”.