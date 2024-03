Ufo in Ucraina ripreso in un video da drone militare: l'avvistamento dell'oggetto non identificato a Donetsk

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un video che circola tra gli account X legati alla guerra in Ucraina mostra un UFO, ovvero un oggetto non identificato ritratto nel cielo di Donetsk da un drone militare. L’oggetto appare piatto e sospeso, immobile, e ha suscitato reazioni di sorpresa tra i soldati. In base a ciò che si vede nel video, l’UFO avrebbe dimensioni ragguardevoli: 400 metri di lunghezza e 100 metri di altezza. Ma ad aprire il dibattito è il suo comportamento, descritto come anomalo e non compatibile con un velivolo russo.

Oggetto non identificato ripreso da un drone in Ucraina

Il video del presunto UFO è stato catturato lo scorso 23 febbraio da un drone dell’esercito ucraino, un Mavic 3T della DJI. Il filmato, riportato dal Daily Mail, ritrae un disco piatto sospeso in cielo

Chi controllava il drone lo ha descritto come un oggetto volante non identificato (UFO) oppure come un fenomeno anomalo non identificato (sintetizzato con il meno noto acronimo UPA).

Il soldato, appartenente al 406° battaglione, ha dichiarato che l’oggetto era “più grande dell’Empire State Building” e rimaneva immobile nonostante le raffiche di vento.

Dove c’è stato l’avvistamento UFO

Il tutto è avvenuto nel cielo del Donetsk, una zona di guerra, con l’oggetto che è apparso poco dopo le 21. Inizialmente i militari hanno pensato potesse essere una nuova arma russa, ma avvicinandosi hanno capito che si trattava di qualcos’altro.

Il pilota del drone ha atteso 30 secondi prima di decidere di riprendere con il telefonino ciò che vedeva nel monitor, insieme ai suoi compagni.

La fonte del Daily Mail, che si è professata esperta nella visione a infrarossi, stima che l’oggetto fosse almeno 20-30 gradi più caldo rispetto agli altri oggetti circostanti, e distante dalla postazione dei soldati di 37-40 miglia.

A sorprendere sarebbero le dimensioni dell’oggetto, descritto come lungo 1300 piedi (circa 400 metri), più grande dell’Empire State Building, e alto 328 piedi (circa 100 metri).

Le possibili spiegazioni per l’avvistamento UFO in Ucraina

Tra le possibili spiegazioni proposte, si considera un fenomeno ottico noto come ‘Fata Morgana‘, un miraggio atmosferico causato dalla rifrazione dovuta allo scontro tra masse d’aria calda e fredda.

Tuttavia, il soldato ha escluso l’ipotesi affermando che nella visione termica non si possono percepire miraggi, ma solo con la vista. Inoltre, ha sottolineato che la ‘Fata Morgana’ cambia continuamente, mentre l’oggetto è rimasto costante.

Il produttore del drone non ha escluso un malfunzionamento del dispositivo, ma il militare sostiene che non ci fossero segnali di errore. L’oggetto è scomparso pochi minuti dopo essere stato ripreso.

Il fenomeno degli UFO cattura da almeno 80 anni l’interesse della collettività, fra curiosità e mistero. Di recente, gli Stati Uniti hanno avviato una politica di trasparenza in merito, rendendo pubblici documenti e anche un sito dedicato.