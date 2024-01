Andrea Bocelli e la domanda sugli ufo a Barack Obama alla Casa Bianca: la risposta dell'ex presidente

“Ho chiesto al presidente Obama se è vero che gli Ufo esistono”. Negli studi di Che tempo che fa sul canale Nove, Andrea Bocelli ha svelato un aneddoto legato a una sua visita alla Casa Bianca. Tutto è nato da una battuta di Fabio Fazio.

“Ho avuto l’occasione di intervistare il presidente Obama e mi sono dimenticato di fargli la domanda a cui tenevo di più, cioè se esistono gli Ufo. Allora, glielo domandi tu la prossima volta?”, ha domandato Fabio Fazio ad Andrea Bocelli.

La replica, divertita, del tenore:

Sei cattivo però, eh! Perché lo sai benissimo che questa cosa io in realtà gliel’ho chiesta davvero. Nella Sala Ovale, prima di congedarci, ho detto al presidente: “Devo farle una domanda a cui lei è libero di non risponde: si fa un gran parlare di questi oggetti volanti non identificati… esistono o no?”

Lui è rimasto un attimo interdetto, poi ha detto: “Non abbiamo degli extraterrestri qui, però ci sono molti fenomeni che non siamo in grado di spiegare”.