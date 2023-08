Turista di 19 anni muore annegato in mare a Gallipoli: la corrente lo ha spinto al largo, inutili i soccorsi

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in mare nel Salento. Una domenica in spiaggia si è trasformata in un dramma per un ragazzo di 19 anni, morto annegato mentre faceva il bagno a Baia Verde, a Gallipoli. Inutili i soccorsi.

Morto annegato a Gallipoli

La tragedia si è consumata nella giornata di domenica 6 agosto a Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo quanto riporta Ansa, un turista di 19 anni è annegato mentre si trovava in acqua nei pressi del Lido Zen, nella frazione di Baia Verde.

La vittima è un 19enne di origini albanesi residente ad Altamura (Bari), in vacanza in questi giorni in Salento. L’allarme è scattato verso le 11, quando alcuni bagnanti hanno notato il giovane in acqua in evidente difficoltà.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Gallipoli, in Salento

Trascinato al largo

L’esatta dinamica di quanto è successo non è ancora chiara. Secondo quanto riporta Lecce Prima, il giovane stava facendo il bagno quando si sarebbe allontanato dalla riva per aiutare la sua ragazza, in difficoltà per via delle correnti marine.

Il giovane però sarebbe andato in difficoltà a sua volta, finendo in balia delle correnti che lo hanno spinto al largo.

I soccorsi

Scattato l’allarme, sono intervenuti i bagnini del vicino lido, che hanno raggiunto il giovane e lo hanno riportato sulla battigia, già incosciente. Sul posto sono poi arrivati il personale del capitaneria di porto e del 118.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 19enne, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto.