Trieste, 14enne accoltellata all’addome dopo una lite: fermata dai carabinieri una 15enne

Una 14enne di Trieste è stata accoltellata nella tarda serata di sabato 25 febbraio. La giovane si trova ricoverata nel reparto pediatrico dell’ospedale “Burlo Garofolo” del capoluogo. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno individuato la presunta responsabile dell’aggressione: si tratta di una 15enne.

14enne aggredita a coltellate a Muggia

Secondo le prime ricostruzioni le due ragazze avrebbero cominciato a litigare in strada. Poco dopo in via Frausin a Muggia, comune in provincia di Trieste, il litigio è terminato con un’aggressione.

La ragazza di 15 anni ha colpito la 14enne con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello, provocandole due ferite al tronco.

La vittima ricoverata in ospedale

Ferita e sanguinante, la 14enne è entrata in una pizzeria per chiedere aiuto.

Nel frattempo la responsabile dell’aggressione si era data alla fuga, ma è stata individuata poco dopo dai carabinieri. Il gestore della pizzeria ha prestato i primi soccorsi alla giovane e ha immediatamente chiamato il 118.

La ragazza è stata poi trasferita all’ospedale Burlo di Trieste, dove è tuttora ricoverata.

Fonte foto: Tuttocittà L’aggressione è avvenuta a Muggia, in provincia di Trieste

Indagine in corso sul movente

Sulla vicenda indaga la Procura dei Minori, che sta cercando di ricostruire il movente dell’aggressione. Dai primi riscontri non ci sarebbero altri testimoni dell’aggressione.

I militari, secondo quanto riportato dall’Ansa, avrebbero trovato l’arma usata per l’aggressione. Spetterà ora ai magistrati ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto a Muggia la sera di sabato 25 febbraio.

13enne ferita a Mantova da due coetanee

Più o meno nelle stesse ore, a diversi chilometri di distanza, è stata consumata un’aggressione simile. La vittima è una 13enne di Castelbelforte (in provincia di Mantova), ferita con le forbici da due compagne di scuola.

A differenza di quanto accaduto a Muggia, la vittima in questo caso ha riportato conseguenze più serie, pur non essendo in pericolo di vita. La 13enne è stata attirata in un parco pubblico con una scusa e poi è stata ferita con delle forbici da sarta. Anche in questo caso non si conoscono i motivi dell’aggressione.