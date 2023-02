Treviso, 13enne lasciato solo in casa per mesi tra escrementi e rifiuti: la scoperta dei Carabinieri

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un tredicenne ha trascorso l’intera estate 2022 praticamente da solo in casa, assieme a due gatti, un cane e alcuni conigli, tra la sporcizia dei suoi animali.

La vicenda

La vicenda, ambientata nella provincia di Treviso e sviluppata tra fine giugno e inizio settembre, è riportata dal ‘Corriere della Sera’. Il tredicenne è nato nel 2009 in provincia di Treviso. Il padre se n’è andato via circa un anno e mezzo fa, abbandonando lui e la madre (una cittadina ucraina).

La donna si è rimboccata le maniche e, all’inizio della scorsa estate, ha trovato un lavoro in provincia di Verona. Non potendo portare il ragazzo con sé, la donna ha deciso di lasciare il figlio a vivere da solo nel loro appartamento in provincia di Treviso, facendogli visita una volta ogni 10 giorni.

La madre del tredicenne è stata denunciata per abbandono di minore.

L’intervento dei Carabinieri

Il tredicenne aveva con sé un cellulare e, con lui, hanno vissuto due gatti, un cane e alcuni conigli. Il dipendente di un supermercato della zona, di tanto in tanto, gli lasciava la spesa. Il 5 settembre scorso i Carabinieri, allertati dai vicini, sono intervenuti presso l’abitazione, dove il tredicenne, come riferito dal ‘Corriere della Sera’, ha vissuto per mesi tra rifiuti ed escrementi.

I militari hanno suonato un paio di volte il campanello della casa senza avere risposta. Poi, sotto la “minaccia” di buttare giù la porta, il tredicenne ha aperto la porta non ha detto una parola, rispettando la consegna del silenzio che gli era stata imposta dalla madre.

Cosa succederà ora

Il ragazzino, presentatosi regolarmente a scuola all’inizio dell’anno scolastico, è stato affidato ai servizi sociali del Comune. Per lui, adesso, potrebbe spalancarsi la strada dell’affido e, in base agli esiti dell’inchiesta e delle decisioni del Tribunale dei Minori, potrebbe anche arrivare il decreto di adottabilità.

La madre del tredicenne è stata denunciata per abbandono di minore. Alla donna è stato fornito un legale d’ufficio (l’avvocato Alessandra Dalla Libera, che del fascicolo d’indagine, come riferito dal ‘Corriere della Sera’, dice di conoscere molto poco); in tutti questi mesi, però, la madre del tredicenne non ha mai preso contatto con il suo difensore.

“Da settembre a oggi – queste le parole riportate dal sito del quotidiano – ho cercato di mettermi in contatto con lei senza però riuscirci, né sono stata raggiunta da lei in alcun modo. È come se fosse sparita nel nulla”.