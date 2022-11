Tragedia a Foggia, 32enne investito da un'auto mentre attraversa la strada: morto in ospedale

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un tragico incidente stradale avvenuto a Foggia ha provocato la morte di un uomo di 32 anni. Il fatto è accaduto nella tarda serata di lunedì 7 novembre. La vittima, originaria di Sant’Agata di Puglia, è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada ed è poi morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito critiche.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dell’incidente, il 32enne stava passeggiando in compagnia di un’amica.

All’improvviso mentre attraversava la strada in via Natola è stato travolto da una vettura in corsa, che lo ha sbalzato con violenza sull’asfalto. L’impatto sarebbe stato talmente forte da sfondare il parabrezza.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il terribile incidente stradale si è verificato in via Natola a Foggia

In corso le indagini della polizia locale per accertare con esattezza la dinamica della tragedia e verificare le eventuali responsabilità.

I primi soccorsi al 32enne

I soccorsi all’uomo investito sono stati immediati. Il conducente del veicolo che lo ha travolto si è fermato e ha chiesto subito aiuto.

Sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza del 118. La situazione davanti al personale sanitario è apparsa gravissima.

Il 32enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stato ricoverato. L’amica che era con lui non ha subìto alcuna ferita ma, in stato di choc, è stata anche lei condotta al nosocomio.

Il decesso in ospedale

I tentativi di salvare la vita all’uomo si sono rivelati vani. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto con l’automobile in corsa. Il 32enne è deceduto in ospedale durante la notte, intorno alle 4,30.

Il gruppo religioso dei devoti di Sant’Agata di Puglia, pellegrini di Maria Santissima dell’Incoronata di Foggia, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio, annunciando la tragica notizia ”con grande rammarico e tristezza nel cuore”.