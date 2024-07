Luna Park di Gallipoli, paura sulla giostra: un palo cede mentre è in funzione, feriti alcuni ragazzini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura al luna park di Gallipoli nella serata di domenica 21 luglio: il palo di una giostra ha ceduto mentre quest’ultima era in funzione. Alcuni ragazzini sono rimasti feriti.

Cosa è successo al luna park di Gallipoli

Il luna park dove si è verificato l’incidente è quello che si trova sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli. A essere interessata, nello specifico, è stata la giostra composta da seggiolini appesi a lunghe catene, che ruotano mentre gli occupanti devono tentare di prendere “al volo” il trofeo messo in palio (in questo caso un pallone) così da poter ottenere un giro gratis o un altro premio.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da SkyTg24, a cedere, forse a causa dell’azione impropria di alcuni ragazzini, sarebbe stato il palo in ferro che sorreggeva il pallone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e del commissariato locale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente della giostra è avvenuto nel luna park situato sul lungomare Galileo Galilei a Gallipoli, nella provincia di Lecce, in Puglia, nella serata di domenica 21 luglio.

Come stanno i ragazzini feriti sulla giostra a Gallipoli

Alcuni ragazzi che si trovavano sopra la giostra del luna park di Gallipoli sono rimasti feriti a causa del cedimento del palo.

Due in particolare hanno riportato trauma cranico e fratture varie.

Il precedente incidente al luna park di Taranto

L’incidente di Gallipoli si è verificato a poco più di un anno di distanza da quanto avvenuto nell’agosto del 2023 nel luna park allestito nella marina di Manduria, a San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto, Puglia.

Mercoledì 16 agosto una quattordicenne fu sbalzata da una giostra chiamata Swing e urtò alcune strutture in metallo prima di cadere rovinosamente sull’asfalto e perdere i sensi. Un medico fuori servizio presente sul posto le praticò il massaggio cardiaco, prima del trasferimento in ospedale in codice rosso.

Sempre in Puglia, ma a Manfredonia (in provincia di Foggia). all’jnizio di settembre del 2022 un uomo aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco in un luna park, durante una festa patronale, ferendo un altro uomo. Poco prima, si era tenuto il concerto di Roby Facchinetti.