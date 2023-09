Terribile incidente stradale ad Arzachena in Sardegna dove un centauro ha perso le gambe contro il guardrail

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Stava percorrendo la strada orientale 125 in sella alla sua moto e guidava in direzione di Palau. A un certo punto si è trovato ad affrontare una serie di stretti tornanti ed è andato a schiantarsi contro il guardrail.

Centauro perde le gambe in Sardegna

L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 1 settembre al chilometro 336, all’altezza dell’incrocio con il ristorante Shergan, nel territorio di Arzachena.

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Violentissimo l'impatto: il centauro di 35 anni ha perso entrambe le gambe.

Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo quanto riportato dall’Ansa pare che il motociclista fosse in fase di sorpasso.

La moto è andata a fuoco dopo lo schianto

Dopo lo schianto la moto, che era finita fuori strada in mezzo alla vegetazione, è andata a fuoco.

Il rogo, che ha coinvolto gli arbusti circostanti, è stato domato dai vigili del fuoco.

I medici giunti sul posto hanno stabilizzato l’uomo e l’hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Il ferito è giunto in gravissime condizioni a causa dell’ingente perdita di sangue.

L’Anas ha chiuso temporaneamente il tratto stradale alla circolazione per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza al zona e per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi sull’asfalto.

Altri incidenti in moto

Nella stessa giornata si sono verificati numerosi altri gravi incidenti, alcuni dei quali hanno visto il coinvolgimento di motociclisti.

Ad Asti in uno scontro fra una moto e un furgone sulla tangenziale sono morti un uomo e una donna dopo essere stati sbalzati dal mezzo.

E nel comune di Vigasio, sulle strade del Veronese, un motociclista ha perso la vita in un incidente poco dopo le 8:00 del mattino.

Numerosi altri incidenti simili, purtroppo, si sono registrati anche nei giorni precedenti.