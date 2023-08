Motociclista schiva un animale che gli attraversa la strada ma perde il controllo del mezzo: morto sul colpo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente mortale in provincia dell’Aquila. Lungo la statale 80 un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo dopo che un animale gli ha attraversato improvvisamente la strada, schiantandosi a terra.

La dinamica dell’incidente

Nelle prime ore del pomeriggio di domenica 27 agosto è avvenuto un incidente lungo la statale 80, nel tratto che attraversa la provincia dell’Aquila, vicino al bivio per Campotosto.

Coinvolto un motociclista, che avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava all’improvviso. Lo schianto al suolo che ne è seguito è risultato fatale per l’uomo, nonostante i soccorsi immediati.

Il bivio per Campotosto, dove è avvenuto l’incidente

Secondo quanto riporta il sito internet del quotidiano ‘Il Messaggero’, le cause dietro al sinistro sarebbero da ricondurre all’attraversamento della carreggiata da parte di un animale, forse un cane.

Il conducente della moto avrebbe tentato di evitare l’ostacolo apparso senza preavviso davanti al proprio mezzo, ma nel farlo avrebbe sbandato perdendo completamente il controllo della motocicletta e finendo sull’asfalto.

La fama della statale 80

Non è la prima volta che questo su questo tratto della statale 80 si registrano gravi incidenti che coinvolgono motociclisti, specialmente durante la stagione estiva.

In questo periodo infatti la strada si popola di numerose motociclette, che rimangono spesso coinvolte in incidenti molto gravi. A maggio, nella stessa zona in cui è avvenuto ili sinistro di domenica, un altro centauro aveva perso la vita.

In questo caso il sinistro era stato causato da un’altra moto. Una delle due aveva effettuato un tentativo di sorpasso ed era finita per scontrarsi frontalmente con l’altra, causando il sinistro.

I soccorsi e la morte del motociclista

Il traffico nel tratto attorno al bivio per Campotosto della strada statale 80 è rimasto immediatamente bloccato a causa dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica.

I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma non hanno potuto fare niente riguardo le condizioni del motociclista sbalzato dal proprio mezzo, che è morto sul colpo a causa delle ferite riportate nello schianto con l’asfalto.

La vittima aveva 40 anni ed era originario di Roma. Sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine, per eseguire i rilievi necessari chiarire la dinamica dell’incidente e a escludere il coinvolgimento di altri mezzi.