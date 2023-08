Scontro tra auto e moto, 19enne grave in provincia della Spezia trasportato in eliambulanza a Villa Scassi

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Ennesimo tragico incidente sulle strade italiane, nello specifico nel comune di San Pietro Vara, in provincia della Spezia. Un giovane è grave in ospedale. Lo scontro frontale è avvenuto tra una moto e un’auto. I soccorsi hanno trasportato d’urgenza il 19enne nell’Ospedale Villa Scassi. I carabinieri indagano sulle dinamiche dell’incidente per individuare le responsabilità delle persone coinvolte.

L’incidente

Un 19enne è grave in seguito all’ennesimo incidente sulle strade italiane (dopo la morte del 24enne Emanuele Morra a Napoli). Lo scontro si registra tra la sua moto e un’auto. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 55, a San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure in provincia della Spezia in Liguria.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Della persona a bordo dell’auto non si conoscono ancora le condizioni di salute e le responsabilità nell’incidente.

Il frontale tra moto e auto è avvenuto sulla strada provinciale 55, a San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure in provincia della Spezia in Liguria

Le dinamiche

Le dinamiche dell’incidente non sono state ancora divulgate. Al momento dello scontro le forze dell’ordine hanno rapidamente bloccato il traffico e iniziato le indagini per determinare le responsabilità dei mezzi coinvolti.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, ma le forze dell’ordine hanno subito confermato lo scontro frontale tra moto e auto. L’impatto dell’incidente è stato più grave per il giovane in moto.

I soccorsi

Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sono intervenuti rapidamente. Per il 19enne però è stato impossibile viaggiare via terra. Le condizioni gravi e la necessità di intervenire rapidamente hanno convinto i soccorsi a trasportare il 19 con l’elicottero dei vigili del fuoco di Genova, chiamato “Drago”, nell’ospedale più vicino.

Il giovane è stato preso in cura, in codice rosso, dall’Ospedale di Villa Scassi.