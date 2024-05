Incidente sulla Provinciale a Arzachena in Sardegna: 3 feriti, passeggeri nelle lamiere dopo l'impatto

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Grave incidente nella mattina di oggi mercoledì 1 maggio a Arzachena, in provincia di Sassari, in Sardegna. Frontale tra due auto sulla strada Provinciale 162, con 3 feriti di cui due rimasti intrappolati nelle lamiere delle loro auto a causa del violento impatto, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Grave incidente frontale intorno alle 8.50 della mattina di oggi, mercoledì 1 maggio, sulla Provinciale 162 all’altezza di Arzachena, in provincia di Sassari in Sardegna.

Il violento impatto ha coinvolto due vetture, scontratesi in cause ancora da accertare lungo la bretella che collega la Provinciale 59 bis a Cannigione.



Il bilancio dello scontro frontale è di 3 feriti, e la condizione di due di loro ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Arzachena.

Il bilancio dopo l’incidente frontale avvenuto questa mattina a Arzachena, in provincia di Sassari in Sardegna, è di 3 feriti, con due di essi rimasti intrappolati nelle lamiere.

Sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Arzachena per estrarli in sicurezza mediante l’uso delle cesoie idrauliche, che hanno aperto il metallo dei veicoli e consentito di liberarli.

Sulla Provinciale 162, luogo dello scontro frontale con 3 feriti che si è verificato nella mattina di oggi mercoledì 1 maggio a Arzachena in Sardegna, sono intervenute immediatamente le autorità locali.

Oltre ai Vigili del Fuoco, accorsi per liberare i feriti dalle lamiere delle vetture, sono infatti arrivati il 118-Areus e i carabinieri, per fornire assistenza e mettere in sicurezza la zona interessata.

Nella giornata di ieri martedì 30 aprile un 37enne era morto a Soleto dopo essersi ribaltato con l’auto venendo sbalzato fuori dal veicolo.